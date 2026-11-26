Công điện gửi: Ban Chỉ huy PTDS Công an các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Thủ trưởng các đơn vị: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Tổng công ty viễn thông MobiFone, Tổng công ty Công nghệ công nghiệp toàn cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Trang bị và kho vận, Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu, Cục Y tế và Cục Truyền thông Công an nhân dân

Nội dung công điện nêu rõ:

Dự báo: Từ chiều tối ngày 27/11 đến sáng ngày 30/11/2026, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc.

Công an xã Tư Nghĩa ( Quảng Ngãi) chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập lụt sâu.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, Ban Chỉ huy PTDS/BCA yêu cầu Ban Chỉ huy PTDS Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nắm chắc, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, bão lũ để vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản của cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng gây hoang mang dư luận.

Công an xã chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm cho người dân tại các điểm ngập lụt sâu.

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn: Rà soát các phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”; Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong bám, nắm địa bàn, thông tin kịp thời về tình hình, nguy cơ thiên tai tới người dân; chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông 24/24h, tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Phối hợp tham mưu triển khai công tác phòng, chống mưa lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, thủy lợi, thủy điện và an toàn cho người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết, xả lũ. Chủ động các phương án bảo đảm an toàn trụ sở làm việc, cơ sở giam giữ, tài liệu, trang thiết bị, phương tiện chiến đấu của lực lượng Công an.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện đặc chủng chuyên dùng để kịp thời cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt; bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, sức khỏe cho nhân dân và các lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở cơ sở lên trên hết, trước hết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời phản ánh hình ảnh, hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân và bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đơn vị chức năng của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, hậu cần, kỹ thuật để kịp thời chi viện, hỗ trợ các địa phương ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả mưa lũ khi có đề nghị hoặc mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ.

Tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24h; kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy PTDS/BCA theo quy định (qua Văn phòng Bộ, SĐT: 0931706789 hoặc 0979087633) để tổng hợp, báo cáo.