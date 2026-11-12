Lực lượng Công an kịp thời cứu giúp người dân vùng lũ gian nguy

Sáng 12/11, thông tin từ Công an xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kịp thời đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện sinh nở an toàn trong khi đang bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao trong đêm.

Trước đó, vào khoảng 4h rạng sáng 12/11, Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin báo chị Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, trú tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) đang chuyển dạ, sắp sinh trong khi khu vực gần nhà đang bị ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy Công an xã đã nhanh chóng huy động 5 cán bộ, chiến sĩ dùng xuồng máy chuyên dụng vượt qua dòng nước lũ, tiếp cận và hỗ trợ đưa chị Quỳnh đến bệnh viện kịp thời, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoà Thịnh kịp thời đưa sản phụ Bùi Thị Như Quỳnh đến bệnh viện sinh nở an toàn.

Sáng cùng ngày, Công an xã Đồng Xuân cũng đã tiến hành giải cứu 2 tài xế bị mắc kẹt trong cơn lũ. Theo Công an xã Đồng Xuân, vào khoảng 3h rạng sáng 12/11, tài xế Mỵ Duy Sơn (SN 1984, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 47A-864.28 lưu thông vào khu vực cầu Sông Cô, thôn Long Châu. Mặc dù tại khu vực này đã được đặt biển cảnh báo, giăng dây cấm phương tiện đi vào vùng nguy hiểm nhưng tài xế Sơn vẫn điều khiển xe vượt qua rào chắn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Xuân tiếp cận hiện trường chiếc xe đầu kéo để giải cứu tài xế đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Tuy nhiên, khi xe đi đến giữa đường do nước ngập dâng cao khiến tài xế mất phương hướng, phương tiện bị nghiêng, rơi vào tình huống nguy hiểm. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Đồng Xuân đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, tổ chức giải cứu tài xế ra khỏi khu vực nguy hiểm và đưa về trụ sở Công an xã để làm việc.

Cùng thời điểm, tài xế Mạc Xuân Tú (SN 1978, trú tại Bình Kiến) điều khiển xe Container di chuyển theo hướng Tuy An Bắc - Đồng Xuân. Khi đến khu vực Xóm Rượu, thôn Tân Hoà (đoạn giáp ranh với xã An Định cũ) do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên tài xế Tú không dám tiếp tục di chuyển. Lúc này, tài xế Tú bị mắc kẹt trên xe vì không biết bơi, lo ngại nước sâu và dòng chảy nguy hiểm nên đã gọi điện cầu cứu đến lực lượng Công an xã.

Chiếc xe đầu kéo do tài xế Tú điều khiển bị mắc kẹt giữa dòng nước được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Xuân tiếp cận giải cứu tài xế đến nơi an toàn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thôn đội trưởng khẩn trương tổ chức cứu hộ. Tuy nhiên, do tuyến đường từ thôn đến hiện trường đã bị ngập sâu, các lực lượng phải di chuyển bằng đường bộ dọc theo tuyến đường sắt để tiếp cận vị trí xe Container đang mắc kẹt và đã giải cứu tài xế Tú đến nơi an toàn.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng Công an các phường, xã đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp ứng phó, khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân đưa gia súc đến nơi an toàn.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã cho 1.656 học sinh trên địa bàn nghỉ học để bảo đảm an toàn trước tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt tại nhiều khu vực.

Theo lãnh đạo địa phương, hiện tuyến đường DH75 qua thôn Mỹ Hòa và Mỹ Xuân 1 đang bị chia cắt do ngập cục bộ. Tại khu vực chợ Hòa Thịnh, mực nước dâng khoảng 1m, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. “Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, tổ chức sơ tán người dân ở những nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến vị trí an toàn”, lãnh đạo xã Hoà Thịnh cho hay.

Lực lượng Công an xã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn trong đêm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trên sông Bàn Thạch, nước lũ đang giảm dần. Dự báo trong 24 giờ tới, tính từ 9h ngày 12/11, lũ trên sông Bàn Thạch và sông Kỳ Lộ tiếp tục giảm, duy trì ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng trên sông Cô, lũ được dự báo tiếp tục lên nhanh, mực nước đỉnh lũ có khả năng đạt xấp xỉ báo động 3. Các sông khác có mực nước dao động dưới báo động 1.