Lực lượng Công an hỗ trợ người dân vùng ngập Vạn Tường di dời tài sản

Mưa lớn khiến một số khu dân cư trên địa bàn xã Vạn Tường bị ngập

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số khu dân cư trên địa bàn xã Vạn Tường xảy ra ngập nước cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ gây hư hỏng tài sản của người dân.

Tại KDC Cà Ninh (thôn Thượng Hòa), KDC 12, 13 (thôn Đông Lỗ), nước ngập tại một số khu vực. Một số tuyến đường bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Nước cũng tràn vào nhà dân, đe dọa làm hư hỏng bàn ghế, tủ lạnh, lúa cùng gia súc, gia cầm và các vật dụng, tài sản khác.

Lực lượng PCCC hỗ trợ người dân di dời tài sản

Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng Công an xã, Quân sự đến các điểm ngập sâu hỗ trợ người dân.

Hỗ trợ người dân di dời đàn lợn

Các lực lượng tập trung di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm của người dân đến nơi khô ráo, hạn chế nguy cơ thiệt hại do nước ngập. Đồng thời, lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, sơ tán người dân khi tình hình diễn biến bất thường.

Đội Chữa cháy Khu vực 2 sẵn sàng lực lượng, phương tiện và trang thiết bị hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 25 đến 100 mm; riêng trạm Lý Sơn hơn 244 mm, trạm Châu Ổ hơn 146 mm, trạm Trà Khúc hơn 133 mm và trạm Quảng Ngãi hơn 128 mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; lượng mưa phổ biến từ 30 đến 100 mm, có nơi trên 130 mm.

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 2 duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và trang thiết bị để kịp thời lên đường, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi có tình huống xảy ra.