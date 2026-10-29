Theo Công an TP. Hải Phòng, chiều ngày 28/10, tại tuyến đường gần khu vực cổng Trại tạm giam Công an thành phố, một xe taxi đang chở chị Đ.T.H.N (trú tại xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng) bế con bị sốt cao, co giật liên tục đến bệnh viên để cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm trên, lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc, gây hạn chế việc di chuyển nên tài xế taxi đã nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây hỗ trợ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cháu bé, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng đã lập tức bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho xe taxi di chuyển nhanh chóng và an toàn đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vĩnh Bảo.

Ngay khi đến nơi, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã phối hợp cùng gia đình đưa cháu bé vào cấp cứu, sau đó tiếp tục quay lại địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi ổn định việc chăm sóc cho cháu bé, chị Đ.T.H.N đã có thư cảm ơn về trách nhiệm, tinh thần vì nhân dân phục vụ của Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng.

Lực lượng Công an Hải Phòng mở đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu đã nhận được thư cảm ơn của người dân.

Trước đó, chiều ngày 23/10, trong quá trình gia đình khẩn trương đưa người thân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP. Hải Phòng), chiếc xe chở bệnh nhân gặp trở ngại lớn do tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phát hiện sự việc, Tổ công tác Đội sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng, đã nhanh chóng phối hợp Công an phường Ngô Quyền mở đường và điều tiết giao thông cho xe cấp cứu.

Cảm kích về tinh thần của Tổ công tác Đội sát giao thông số 2 và Công an phường Ngô Quyền, đại diện gia đình bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới Công an thành phố, Đội sát giao thông số 2 và Công an phường Ngô Quyền.