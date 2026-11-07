Lực lượng Công an chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất tại khu vực Trung bộ

Ngày 7/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an (PTDS/BCA) đã có Công điện chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) Công an các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị gồm: Cục An ninh nội địa, An ninh kinh tế, Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL); Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Kế hoạch và tài chính; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Trang bị và kho vận; Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu; Cục Y tế và Cục Truyền thông CAND về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung bộ.

Dự báo từ ngày 8/11/2026 đến ngày 11/11/2026, tại khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Lực lượng Công an chủ động lực lượng và phương tiện ứng cứu người dân vùng ngập lụt đưa ra vùng an toàn.

Thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ; trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy PTDS/BCA yêu cầu Ban Chỉ huy PTDS Công an các đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Duy trì lực lượng, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu 24/24h; tổ chức theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai ngay các phương án đảm bảo ANTT, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả tại cơ sở, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để trộm cắp, vi phạm pháp luật, đưa tin không chính xác trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai.

Công an xã dùng thuyền cứu hộ để sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực bị cô lập trong mưa lũ.

Yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lắk chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn rà soát các phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ". Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong bám, nắm địa bàn, phối hợp thông tin kịp thời về tình hình, nguy cơ thiên tai tới người dân; khẩn trương phối hợp rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán, di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực có nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Bố trí lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông 24/24h, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn, phối hợp bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Phối hợp thông báo cho chủ các công trình đang xây dựng, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản biết thông tin về thiên tai để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn; phối hợp tham mưu triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, thủy lợi, thủy điện theo cấp báo động và an toàn cho người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết, xả lũ,

Chủ động các phương án bảo đảm an toàn trụ sở làm việc, cơ sở giam giữ, tài liệu, trang thiết bị, phương tiện chiến đấu của lực lượng Công an.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện đặc chủng chuyên dùng để kịp thời cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt. Đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, sức khỏe cho nhân dân và các lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở cơ sở lên trên hết, trước hết.

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời phản ánh hình ảnh, hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân và bảo đảm ANTT của lực lượng CAND trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công điện cũng yêu cầu, các đơn vị chức năng của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, hậu cần, kỹ thuật và thông tin liên lạc để kịp thời chi viện, hỗ trợ các địa phương ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả mưa lũ khi có đề nghị hoặc mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ.

Đồng thời, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo thông tin liên lạc 24/24h, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy PTDS/BCA theo quy định. (qua Văn phòng Bộ, SĐT: 0931706789 hoặc 0979087633) để tổng hợp, báo cáo.