Lực lượng Công an chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông

Công điện gửi: Ban Chỉ huy PTDS Công an các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hoá. Thủ trưởng các đơn vị: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh mạng; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Tổng công ty Viễn thông Mobifone; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Kế hoạch và tài chính; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Trang bị và kho vận; Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu; Cục Y tế; Cục Truyền thông CAND.

Công điện nêu rõ:

Hiện nay, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) tại trạm Hưng Thi đang lên nhanh, mực nước lúc 7h00 ngày 16/9/2026 là 13,83m, trên báo động 3 là 0,83m. Dự báo, lũ trên sông Bôi tiếp tục lên trên báo động 3 khoảng 03m; một số sông ở Thanh Hóa và Ninh Bình ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3.

Lực lượng Công an bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai.

Để chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông, Ban Chỉ huy PTDS/BCA yêu cầu Ban Chỉ huy PTDS Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nắm chắc diễn biến mưa lũ để triển khai ngay các phương án ứng phó gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng an toàn, ứng phó mưa lũ; cập nhật liên tục các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, giúp dân ứng phó thiên tai của lực lượng Công an nhân dân CAND; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật.

Giám đốc Công an các địa phương: Huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền cơ sở chủ động tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp người dân, tài sản ở các khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực di dời, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng thiên tai, mưa lũ để hoạt động trộm cắp, phá hoại tài sản.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người, phương tiện, đặc biệt là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, trại giam, nhà tạm giữ, trụ sở, tài liệu, trang thiết bị. Thường trực quân số, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng (ca nô, xuồng máy, áo phao, thiết bị cứu hộ chuyên dụng…) để kịp thời triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và phối hợp tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các tuyến đê xung yếu, xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu.

Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Thực hiện tốt nhất phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24h; kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy PTDS/BCA theo quy định (qua Văn phòng Bộ, SĐT: 0931706789 hoặc 0979087633) để tổng hợp, báo cáo.