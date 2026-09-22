Lực lượng Công an chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Công điện gửi:

- Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh mạng; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Tổng công ty Viễn thông Mobifone; Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL); Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Kế hoạch và tài chính; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Trang bị và kho vận; Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; Cục Y tế; Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức theo dõi, nắm chắc tình hình để chủ động phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả phù hợp với diễn biến của thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhân dân; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để trộm cắp, vi phạm pháp luật, đưa tin không chính xác trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai.

Lực lượng Công an cơ sở cùng nhân dân làm cầu tạm qua suối sau sạt lở.

2. Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Lâm Đồng, các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua và dự báo bị ảnh hưởng mưa lớn những ngày tới: Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận bằng được các khu vực, hộ dân còn bị ngập sâu, chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời cứu hộ, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân và khắc phục hậu quả, xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút. Tiếp tục phối hợp rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di dời người dân, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp tổ chức hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, các tuyến đường bị sạt lở, ách tắc, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các khu vực ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia, an toàn của người dân khi xả lũ đối với vùng hạ lưu. Thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, các cơ sở giáo dục, trường học, bệnh viện, khôi phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh, để ổn định đời sống nhân dân ngay sau mưa lũ.

Xây dựng các phương án bảo đảm an toàn trụ sở các đơn vị, kịp thời di dời hàng hóa, trang thiết bị, phương tiện, tài sản tại các trụ sở có khả năng bị ảnh hưởng. Chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm, nước ngọt, các trang thiết bị, phương tiện, thuốc, hóa chất phòng bệnh bảo đảm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và vệ sinh môi trường. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân và các lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở cơ sở.

3. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai và phản ánh hình ảnh, hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, những người có uy tín và lực lượng quần chúng nhân dân là người có kinh nghiệm, là “người nhái” giỏi, là “lái tàu” giỏi, là “giao liên” thông thạo đường đi lối lại...

4. Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết.

5. Thực hiện thường trực, ứng trực, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong mọi tình huống; kịp thời thông tin, báo cáo về Bộ theo quy định (qua Văn phòng Bộ, SĐT: 0931706789 hoặc 0979087633).