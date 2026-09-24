Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ dân vùng ngập ở Đồng Nai

Lực lượng dân quân phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai cố băng qua dòng nước chảy xiết để hỗ trợ người dân. (Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN)

Sáng 24/9, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và lực lượng địa phương tại Đồng Nai tiếp tục tỏa về các khu vực bị ngập, khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu từ 0,5-hơn 1 mét, nhiều khu dân cư bị chia cắt do dòng nước chảy xiết. Trên tuyến đường ĐT767, đoạn qua ấp Sông Mây, xã Bình Minh, nước từ sông Thao tràn qua đường khiến nhiều vị trí ngập sâu, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Theo Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, từ rạng sáng 23/9, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, dâng cao tại một số khu vực. Xã đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân đội và an ninh cơ sở tiếp cận các điểm ngập sâu, hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân ở những nơi nguy hiểm chủ động di tản, bảo đảm an toàn tính mạng.

Đến sáng 24/9, mực nước tại một số khu vực vẫn tiếp tục dâng, lực lượng chức năng duy trì ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Bà Mai Thị Định, quản lý một vựa gạo trên đường ĐT767, ấp Sông Mây, cho biết nước lũ dâng nhanh trong đêm khiến gia đình không kịp trở tay. Hàng chục tấn gạo có nguy cơ bị ngâm trong nước. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, quân đội địa phương, toàn bộ số gạo đã được di chuyển lên xe tải, đưa đến nơi an toàn, qua đó hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thiếu tá Công Tiến Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an thành phố Đồng Nai, cho biết, để hỗ trợ người dân nhanh nhất, lực lượng vừa tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm ngập để các phương tiện di chuyển an toàn, vừa phối hợp với người dân di chuyển hàng hóa, tài sản đến khu vực cao giúp người dân hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, trong ngày 22, 23 và 24/9, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và giao thông của nhân dân. Trước tình hình trên, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai đã khẩn trương huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân tổ chức khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Tại các địa phương như phường An Lộc, Trảng Bom, Bình Minh xảy ra tình trạng ngập nặng nhất, hàng trăm cán bộ chiến sỹ được huy động phối hợp với Công an xã và lực lượng địa phương nhanh chóng xuống địa bàn di tản người dân ra khỏi những vùng ngập sâu nguy hiểm; hỗ trợ người dân khắc phục các sự cố sập tường; che chắn, đắp khoảng 300 m bờ ao nuôi cá, di dời tài sản giúp người dân ra khỏi vùng ngập.

Đặc biệt, tại phường Bình Long, mưa lớn gây ngập sâu tại nhiều khu vực. Để tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Long đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai tăng cường phương tiện ca nô; đồng thời cử 12 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an và lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích. Đơn vị duy trì 100% quân số trực, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống phát sinh.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo từ ngày 23 đến ngày 25/9, khu vực thành phố Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 80-140mm, có nơi trên 140mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Đồng thời cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, khu đô thị và những nơi ven sông, kênh, rạch. Tại khu vực vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, mưa lớn còn có khả năng kết hợp với lũ trên các sông gây ngập lụt và sạt lở bờ sông, suối./.