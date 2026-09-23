Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, gần 9 tháng qua, tình hình thị trường trên địa bàn cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, không xảy ra khan hiếm hàng hóa hay biến động giá bất thường. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không để phát sinh điểm nóng tại các tuyến biên giới, cửa khẩu.

9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ việc vi phạm.

Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn, tuyến trọng điểm; chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn vi phạm để áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp. Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Tuy nhiên, các hành vi vi phạm vẫn tiềm ẩn và có xu hướng chuyển sang phương thức tinh vi hơn. Đáng chú ý là sự dịch chuyển từ kinh doanh truyền thống sang thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, các đối tượng lợi dụng tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã bố trí gian hàng trưng bày hàng thật - hàng giả, giúp người tiêu dùng nhận diện, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng đã xử lý 1.995 vụ vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt, phạt bổ sung và truy thu thuế 68,9 tỷ đồng. Đồng thời, xử lý hình sự 121 vụ với 256 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm 19,5 tỷ đồng. Trong tổng số vụ vi phạm, gian lận thương mại chiếm 72,4%; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu chiếm 20%; hàng giả chiếm 7,6%.

Ngày 21/7/2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp xử phạt hành chính ông T.M.T (tỉnh Gia Lai) vận chuyển 400 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, nhận diện đối tượng, tuyến và địa bàn có nguy cơ cao; tập trung kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: sở hữu trí tuệ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thương mại điện tử và an toàn thực phẩm… Cùng với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức của người kinh doanh và người tiêu dùng, nhất là về rủi ro từ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Người dân được khuyến cáo không tiếp tay, không tiêu thụ hàng hóa vi phạm và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.