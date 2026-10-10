Lực lượng Chữ thập đỏ hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Diễn tập thực địa nhằm củng cố và nâng cao năng lực phản ứng nhanh cho lực lượng cấp cứu, cứu hộ cứu nạn tại chỗ. Ảnh: CTĐ

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, Báo cáo Thảm họa thế giới năm 2026 của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc khi chỉ ra rằng trong vòng 5 năm qua, thảm họa thiên tai đã cướp đi sinh mạng của hơn 271 nghìn người, làm đảo lộn cuộc sống của gần 700 triệu người và buộc hơn 105 triệu lượt người phải rời bỏ nơi cư trú.

Trước những thách thức to lớn đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn xác định công tác phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chiến lược hoạt động nhân đạo, hướng tới mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và sinh kế bền vững cho người dân.

Điểm nhấn thực chất và ý nghĩa nhất tại sự kiện lần này là chuỗi hoạt động tập huấn chuyên sâu gắn liền với diễn tập thực địa, nhằm củng cố và nâng cao năng lực phản ứng nhanh cho lực lượng tại chỗ.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đã được trang bị toàn diện về kỹ năng nhận diện rủi ro thiên tai cũng như nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu.

Diễn tập ứng phó với các tình huống giả định sát với thực tế như sơ tán khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu hộ cứu nạn và chăm sóc y tế tại hiện trường. Ảnh: CTĐ

Ngay sau phần bồi dưỡng lý thuyết, chương trình diễn tập ứng phó thảm họa tại cộng đồng đã diễn ra sôi nổi với các tình huống giả định sát với thực tế như sơ tán khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu hộ cứu nạn và chăm sóc y tế tại hiện trường. Qua đó, cơ chế phối hợp tác chiến giữa các lực lượng chức năng và người dân được vận hành nhuần nhuyễn, giúp cơ sở nâng cao mức độ sẵn sàng khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp.

Những kết quả đạt được tại Nghệ An là sự tiếp nối chuỗi hành động bài bản, hiệu quả mà toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp đã nỗ lực triển khai trong giai đoạn vừa qua. Thống kê giai đoạn 2024-2025 cho thấy, tổng giá trị các chương trình, dự án và hoạt động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa của Hội đạt trên 156,9 tỷ đồng.

Thông qua các dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi, tổ chức Hội đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 51.700 lượt người, trong đó phụ nữ chiếm tới 51%. Nổi bật là phương thức hỗ trợ tiền mặt linh hoạt cho 7.176 hộ gia đình, đạt 98,2% kế hoạch đề ra, giúp các gia đình chủ động mua sắm lương thực, con giống, vật tư sản xuất và sửa chữa chuồng trại để từng bước ổn định đời sống.

Cùng với nguồn lực trong nước, công tác hợp tác quốc tế tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn đậm nét qua các dự án phối hợp cùng mạng lưới Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Không dừng lại ở công tác khắc phục hậu quả, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang tạo bước chuyển mình mạnh mẽ từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và hành động sớm. Việc tiên phong triển khai cơ chế tài chính dựa vào dự báo (Forecast-based Financing - FbF), đưa vào sử dụng 29 điểm trú tránh nắng tại cộng đồng, ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin địa lý QGIS trong việc lập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai và số hóa quản lý lực lượng ứng phó đã tạo nên nền tảng vững chắc cho công tác cứu trợ chuyên nghiệp, hiện đại.