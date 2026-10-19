Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường tuần tra trên hồ Thác Bà

Hồ Thác Bà có diện tích mặt nước rộng, nhiều tuyến vận tải thủy qua khu vực xa trung tâm. Tuần tra bằng ca nô giúp lực lượng chức năng tiếp cận phương tiện, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Trung tá Trần Đăng Dũng - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thủy văn, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm.

Cán bộ, chiến sĩ điều khiển ca nô tuần tra, quan sát hoạt động của tàu, thuyền trên hồ Thác Bà.

Tổ công tác ra tín hiệu kiểm soát phương tiện đang hoạt động trên hồ.

Tổ công tác tiếp cận tàu chở khách để kiểm tra điều kiện hoạt động và trang thiết bị cứu sinh, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ kiểm tra giấy tờ đăng ký, đăng kiểm phương tiện và chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển tàu.

Cùng với kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn chủ tàu, lái tàu theo dõi dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, không đưa phương tiện ra hoạt động khi thời tiết không bảo đảm an toàn.

Trong 9 tháng năm 2026, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 đã kiểm soát 1.904 lượt phương tiện, lập 114 biên bản vi phạm hành chính. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị chú trọng tuyên truyền và đã trao tặng 185 áo phao cho người dân ven sông, vùng hồ Thác Bà.

Các chuyến tuần tra thường xuyên góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, nhắc nhở người dân chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản.