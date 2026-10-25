Lực lượng Cảnh sát giao (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện 3 ô tô chở thịt không có giấy kiểm dịch

Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cùng lực lượng kiểm dịch phát hiện xe chở thịt không giấy kiểm dịch vào cửa ngỏ Thành phố Hồ Chí Minh lúc rạng sáng.

Ngày 25/10, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, đon vị vừa phối hợp Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp vận chuyển thịt heo, thịt bò và dê đã giết mổ không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Theo thông tin, vào lúc 02 giờ 00 phút ngày 25/10/2026, Tổ Công tác do đồng chí Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội Trưởng đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc gồm đồng chí Đại úy Nguyễn Thanh Phong (Tổ trưởng) , đồng chí Thựơng úy Lê Viết Đức (Tổ viên) phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức tổ chức kiểm tra 15 trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vi phạm quy định về kiểm dịch.

Lực chức năng phối hợp kiểm tra 15 xe, lực lượng phát hiện có 3 xe chở thịt động vật không có giấy kiểm dịch.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất: Xe ô tô biển số 50E-643.24, do ông L.H.Đ , sinh năm 1975, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, vận chuyển 296 kg thịt heo pha lóc. Trường hợp thứ hai: Xe ô tô biển số 60C-613.14, do ông N.V. C, sinh năm 1983, ngụ phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai điều khiển, vận chuyển 283 kg sản phẩm từ bò, gồm 257 kg thịt bò pha lóc và 26 kg phụ phẩm bò. Trường hợp thứ ba: Xe ô tô biển số 60C-786.34, do ông L.T.N, sinh năm 1994, ngụ xã Xuân Định, Thành phố Đồng Nai điều khiển, vận chuyển 15 con dê đã giết mổ, tổng khối lượng 396 kg.

Theo lực lượng chức năng, cả 3 trường hợp đều có hành vi "Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định", quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ. Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với từng trường hợp để xử lý theo thẩm quyền. Tổng khối lượng tiêu hủy của 3 trường hợp là 975 kg.

Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh), hoạt động phối hợp kiểm tra thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đội trong phát hiện, xử lý vi phạm trên tuyến vận chuyển; góp phần phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng...