Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đánh giá, năm 2026, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 và Đoàn Trinh sát số 1 luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác theo quy định.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2026, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 đã chủ trì, phối hợp các lực lượng đấu tranh triệt phá thành công 34 chuyên án, vụ án, bắt giữ 80 đối tượng (phối hợp 9 vụ/34 đối tượng, chủ trì khởi tố 25 vụ/44 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 1 đối tượng; hoàn thiện thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng). Tang vật thu giữ: 16 bánh + 383,8025g heroin; 10kg + 1.167,3021g ma túy tổng hợp; 170,25g cần sa; 6 cân tiểu ly; 1 khẩu súng; 20 viên đạn; 2 bộ sử dụng ma túy; 1 xe máy điện; 1 xe đạp; 2 ô-tô; 21 xe máy; 48 điện thoại di động; 1.517.950.000 đồng (chỉ tiêu về án khởi tố đạt 227,2%; vượt 127,2%).

Đồng thời, đơn vị tổ chức 8 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.900 lượt học sinh, 1.400 lượt nhân dân, ngư dân, 270 phương tiện tàu thuyền; cấp phát 13.000 tờ rơi, tờ gấp các loại; tặng 550 lá cờ Tổ quốc, 550 áo phao, 1 tủ sách và 1.250 sách pháp luật cùng 170 phần quà hỗ trợ nhân dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, dũng cảm, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, gắn với các đợt cao điểm theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên khu vực biển được giao quản lý.

Chỉ huy Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 trao thưởng tặng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Đối với Đoàn Trinh sát số 1, năm 2026, đơn vị đã chủ trì phát hiện và phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 11 vụ việc/8 phương tiện có hành vi vi phạm trên biển và địa bàn có liên quan. Tang vật thu giữ: 34.336 lít dầu DO; 13.232kg dầu FO; 4.707,08 tấn than; 62kg pháo hoa nổ; 130.634kg giấy phế liệu; 39.980 bao thuốc lá điếu; 2,083kg thuốc nổ, 11 kíp nổ, 210cm dây cháy chậm. Tổng số tiền xử phạt và bán đấu giá tài sản 4.776.143.370 đồng (vượt 2 vụ so với chỉ tiêu năm 2026).

Cùng với đó, đơn vị tổ chức 7 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cấp phát 6.200 tờ rơi, tờ gấp các loại; tặng 890 sách pháp luật; 100 ảnh Bác Hồ; 750 lá cờ Tổ quốc; 1 ti-vi và 290 phần quà với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; nhận đỡ đầu một cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Trong năm, đơn vị xây dựng tốt mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chính ủy Cảnh sát biển đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 và Đoàn Trinh sát số 1.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển ghi nhận, biểu dương những thành tích, nỗ lực của hai đơn vị đạt được năm 2026, nhất là ngay trong những ngày đầu thực hiện Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 đã tổ chức đấu tranh thành công 3 vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn 4kg ma túy các loại.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu hai đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công tác quân sự-quốc phòng, duy trì xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giữ vững ổn định đơn vị. Thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, ngư dân; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần-kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, triển khai quyết liệt đồng bộ công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức đấu tranh hiệu quả với tội phạm vi phạm và tội phạm ma túy trên biển và địa bàn có liên quan.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển đã đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị, kịp thời thông tin một số tình hình khu vực, trong nước, sự phát triển của lực lượng; đồng thời giải đáp thắc mắc, định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 và Đoàn Trinh sát số 1.