Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 đã tích cực tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư và Ngày hội Văn hóa xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển trong thời kỳ mới.

Lực lượng cảnh sát biển tích cực lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam đến cộng đồng dân cư

Tại từng địa bàn dân cư, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... và các hoạt động cộng đồng. Qua đó, góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó, thắt chặt tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Chiến sĩ Hải đội 23 hòa mình vào các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... tại các khu dân cư trên địa bàn đóng quân

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tăng cường giao lưu, tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của người dân địa phương; củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp “Người chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân”.

Thông qua các hoạt động, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp “Người chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân”

Thông qua những hoạt động nói trên, Hải đội 23 cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.