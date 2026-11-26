Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Đảm bảo an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số: Vai trò và sứ mệnh của lực lượng CAND”. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và Đại tá, TS Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh nhấn mạnh: Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt của nhân loại, trong đó dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, một loại tài sản đặc biệt của mỗi quốc gia.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối và các nền tảng số đã làm gia tăng chưa từng có quy mô, tốc độ thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích và chia sẻ dữ liệu. Dữ liệu không đơn thuần là những thông tin được lưu giữ trong các hệ thống kỹ thuật, mà trên thực tế đã trở thành nguồn lực trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, điều hành đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu tại hội thảo.

Đối với Việt Nam, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời coi bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và an ninh dữ liệu là điều kiện tiên quyết, không thể tách rời của tiến trình chuyển đổi số. Cùng với đó, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số và mới đây nhất là Luật An ninh dữ liệu được Quốc hội chính thức thông qua ngày 20/11/2026 đều khẳng định nhất quán nguyên tắc: Bảo vệ an ninh dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt trong chuyển đổi số quốc gia, gắn liền với bảo đảm lưu thông dữ liệu hợp pháp, phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế…

Tuy nhiên, dữ liệu càng được tập trung, càng có giá trị thì nguy cơ bị các đối tượng xâm phạm, chiếm đoạt, khai thác trái phép và sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp càng lớn. Các nguy cơ, thách thức về an ninh dữ liệu đang diễn biến ngày càng phức tạp, đa dạng và khó dự báo. Bảo đảm an ninh dữ liệu không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quá trình chuyển đổi số mà còn là nhiệm vụ chính trị, pháp lý và an ninh, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, gắn chặt với vai trò và sứ mệnh của lực lượng CAND trong kỷ nguyên số...

Đại tá, TS Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu tại hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đã thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh dữ liệu và những vấn đề đặt ra cho lực lượng CAND trong kỷ nguyên số; đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh dữ liệu, giám sát, cảnh báo, điều phối ứng cứu sự cố, điều tra các hành vi xâm phạm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số gắn với công tác của lực lượng CAND.

Đại tá, TS Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng khẳng định, an ninh dữ liệu không đối lập với phát triển mà là nền móng của phát triển, thể hiện qua 3 trụ cột gắn bó chặt chẽ với nhau. Trước hết, an ninh dữ liệu là cơ sở của niềm tin số. Người dân chỉ sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số khi tin rằng dữ liệu của mình được bảo vệ. Bên cạnh đó, an ninh dữ liệu còn là điều kiện để hình thành kinh tế dữ liệu bởi dữ liệu chỉ trở thành tài sản có thể giao dịch, định giá và đầu tư khi được phân loại rõ ràng, bảo vệ tương xứng và có cơ chế chuyển giao an toàn, kể cả xuyên biên giới; một thị trường dữ liệu thiếu an ninh sẽ không thu hút được nhà đầu tư nghiêm túc.

Sâu xa hơn, an ninh dữ liệu gắn liền với chủ quyền và năng lực tự chủ chiến lược vì một quốc gia không thể kiểm soát dữ liệu sẽ phụ thuộc về công nghệ, dễ tổn thương về kinh tế và an ninh, khó giữ vững độc lập, tự chủ trong hoạch định chính sách.

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Trong đảm bảo an ninh dữ liệu, lực lượng CAND giữ vị trí “kép”, vừa là “lá chắn” bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa là “bệ phóng” kiến tạo hạ tầng, thể chế cho kinh tế dữ liệu phát triển. Vai trò đó được thể hiện trên nhiều bình diện: Tham mưu chiến lược, kiến tạo thể chế; xây dựng và vận hành hạ tầng dữ liệu quốc gia; nòng cốt trong phòng ngừa, giám sát và điều phối, giám sát tuân thủ các quy định; hợp tác quốc tế và tuyên truyền “thế trận lòng dân” trên không gian mạng...

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng nhìn nhận, chủ quyền dữ liệu là năng lực kiểm soát dữ liệu trên thực tế, không chỉ là nơi đặt máy chủ. Trên cơ sở nhận diện các thách thức về đảm bảo an ninh dữ liệu quốc gia trong kỷ nguyên số, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng đã gợi mở chính sách quản trị dữ liệu đối với Việt Nam theo hướng xây dựng khung quản trị 5 trụ cột dựa trên rủi ro gồm: Thể chế và trách nhiệm; phân loại và đánh giá rủi ro; công nghệ bảo vệ và kiểm soát; giám sát và ứng phó; nhân lực, tự chủ và hợp tác. Ngoài ra, cần sớm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực kiểm soát dữ liệu.

Đại tá, TS Phạm Văn Dinh, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu phát biểu tại hội thảo.

Đại tá, TS Phạm Văn Dinh, Phó Cục trưởng Cục công nghệ thông tin và Cơ yếu cảnh báo nguy cơ rủi ro từ hệ thống sang dữ liệu trong bối cảnh dữ liệu là tài sản chiến lược và "trái tim" số quốc gia. Do đó, cần phải có tư duy bảo vệ dữ liệu ngay từ gốc, xuyên suốt và toàn bộ vòng đời từ thu thập, lưu trữ, xử lý đến kết nối, chia sẻ và khai thác, lưu trữ.

Về giải pháp, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu đề xuất cần đưa an ninh dữ liệu trở thành một nội dung trọng yếu trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp và vận hành hệ thống thông tin; phát triển năng lực công nghệ và nâng cao khả năng tự chủ trong đảm bảo an ninh dữ liệu; nâng cao năng lực cảnh báo, cảnh báo sớm và xử lý sự cố; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và văn hóa an ninh dữ liệu; tăng cường hợp tác và phối hợp trong đảm bảo an ninh dữ liệu...

PGS.TS Bùi Thu Lâm, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký FISU Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Bùi Thu Lâm, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký FISU Việt Nam đã chia sẻ kết quả nghiên cứu ứng dụng AI trong phát hiện và phòng ngừa nguy cơ mất an ninh dữ liệu.

Chủ tịch mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia an ninh mạng Ngô Tuấn Anh cũng đã khuyến nghị việc đảm bảo an ninh dữ liệu cần chuyển từ trạng thái phòng thủ sang chủ động ứng phó và áp dụng các giải pháp phòng thủ đa lớp...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh khẳng định: Với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ số, quá trình chuyển đổi số mang lại những lợi ích to lớn. Tuy nhiên, song hành cùng bước phát triển hạ tầng, tình trạng lộ lọt và xâm phạm dữ liệu diễn biến ngày càng nghiêm trọng về quy mô. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số quốc gia, thì việc bảo đảm an ninh dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng, cấp thiết, gắn với vai trò và sứ mệnh của lực lượng CAND trong kỷ nguyên số.

Thiếu tướng Lê Minh Thảo đề nghị Ban Tổ chức và Bộ phận Thư ký hội thảo, các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học; phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất, tham mưu hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cụ thể hoá các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số phù hợp với đặc thù của lực lượng CAND…