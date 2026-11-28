Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Thưa đồng chí, tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, nhà trường chọn những nội dung nào làm điểm nhấn so với lần tham gia triển lãm năm 2024 và phần nào được bổ sung hoặc thay đổi rõ nhất?

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã bổ sung hai nội dung so với hai kỳ triển lãm trước.

Thứ nhất là nội dung trưng bày và thực tế ảo tái hiện lại các tình huống sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, đánh bắt tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới sát với thực tiễn công tác quản lý bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng.

Thứ hai là sẽ trình diễn việc tái hiện không gian khu vực biên giới và các tình huống chia thành bốn chương: “Những người bạn trung thành”; “Những người bạn tài năng”; “Những người bạn dũng cảm”, “Những người bạn thân thiện”.

Các nội dung này được luyện tập và triển khai ngay từ đầu năm và đến nay mọi công tác chuẩn bị phục vụ triển lãm đã hoàn tất. Nhà trường sẵn sàng thực hiện các cái nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Chó nghiệp vụ biểu diễn nhảy qua vật cản và vòng lửa, đánh bắt tội phạm.

Vậy, việc lựa chọn huấn luyện viên và quân khuyển cho từng nội dung được nhà trường thực hiện theo tiêu chí nào? Yêu cầu đặt ra đối với huấn luyện viên, thưa đồng chí?

Căn cứ vào các nội dung trình diễn, biểu diễn và thực hiện nhiệm vụ tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch để tuyển chọn chó nghiệp vụ và huấn luyện viên tổ chức triển khai huấn luyện theo các tiêu chí, yêu cầu của từng bài tập.

Cụ thể, tại chương “Những người bạn trung thành” tập trung vào những phần cơ bản về kỷ luật và đồng diễn tập thể. Yêu cầu về chó nghiệp vụ cơ bản phải có kỷ luật tốt, thể hình và thần kinh tốt, đảm bảo theo đúng yêu cầu về công tác huấn luyện.

Đội ngũ huấn luyện viên cũng được tuyển chọn trong toàn nhà trường, từ các cụm cơ động và tổ chức triển khai huấn luyện theo từng yêu cầu bài tập.

Ở các chương “Người bạn tài năng” hay “Người bạn dũng cảm” có yêu cầu cao trong các lần tập luyện và tuyển chọn những chú chó nghiệp vụ giỏi, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới đưa vào luyện tập và biểu diễn; còn những chú chó không đảm bảo thì nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu bài tập trong những lần sau.

Cho đến nay tất cả các nội dung từ huấn luyện viên và chó nghiệp vụ đều đáp ứng yêu cầu đảm bảo tổ chức triển khai các nhiệm vụ phục vụ triển lãm như: Đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc triển lãm, trình diễn, biểu diễn các nội dung theo đúng kịch bản, yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển lãm đề ra.

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ luyện tập trình diễn các tiết mục đặc sắc sẽ có mặt tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Thông điệp Trường Trung cấp 24 Biên phòng muốn gửi tới khán giả và người dân về công việc của huấn luyện viên và quân khuyển là gì và nhà trường đã chủ động triển khai nhiệm vụ này ra sao, thưa đồng chí?

Trong nội dung tham gia thực tế ảo, nhà trường cũng sẽ triển khai các nội dung hấp dẫn.

Thứ nhất là tham quan và trải nghiệm các hoạt động sử dụng chó nghiệp vụ để thực hiện các tình huống như tuần tra bảo vệ biên giới, phát hiện đối tượng vi phạm quy chế biên giới, tái hiện lại các tình huống trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới.

Thứ hai là tái hiện lại chiến công của Bộ đội Biên phòng khi sử dụng chó nghiệp vụ phục kích đánh bắt tội phạm có vũ trang trên biên giới.

Thứ ba là tái hiện lại các hoạt động tổ chức triển khai sử dụng chó nghiệp vụ tìm cứu hộ, cứu nạn ở một số nước mà lực lượng Bộ đội Biên phòng và quân khuyển đã tham gia tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela. Đặc biệt là việc tìm kiếm người mất tích trong trận lũ lịch sử ở Làng Nủ, tỉnh Lào Cai.

Một nội dung nữa mà nhà trường sẽ tổ chức tại triển lãm lần này, đó là người dân được trải nghiệm cùng chó nghiệp vụ thực hành các cử chỉ, hành động huấn luyện chó biết nghe lời khi thực hành các động tác kỷ luật, đánh bắt đối tượng tội phạm... hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả và người chơi nhiều cảm xúc.

Nhà trường cũng muốn gửi gắm thông điệp đến người chơi và khách tham quan biết những tính năng, tác dụng của chó nghiệp vụ và hiệu quả khi huấn luyện, đào tạo những chú chó biết nghe lời, thực hiện các nhiệm vụ về công tác biên phòng, công tác quân sự quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia và làm nghĩa vụ quốc tế trong điều kiện hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo TTXVN