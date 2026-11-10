Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya giải cứu 151 người di cư ngoài khơi

Libya tiếp tục là điểm trung chuyển của nhiều người di cư trên hành trình vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo báo chí địa phương Al-Sa'a 24 và kênh truyền hình Al-Masar, chiến dịch cứu hộ được tiến hành vào buổi sáng, tại khu vực cách thành phố Sirte khoảng 80 hải lý, tương đương 148km, về phía đông bắc.

Những người được giải cứu gồm 122 công dân Bangladesh, 12 công dân Ai Cập, 9 công dân Eritrea, 4 công dân Sudan, 2 công dân Chad và 2 công dân Benin.

Lực lượng bảo vệ bờ biển tham gia chiến dịch thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh quân đội Libya do ông Khalifa Haftar đứng đầu, lực lượng đang kiểm soát khu vực miền đông Libya.

Vụ giải cứu diễn ra sau một loạt tai nạn tàu thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải trong những ngày gần đây. Đáng chú ý, theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), hai vụ đắm thuyền xảy ra riêng biệt ngoài khơi đảo Crete (Hy Lạp), liên quan đến các thuyền khởi hành từ miền đông Libya, đã khiến ít nhất 22 người di cư thiệt mạng.

Kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011, Libya vẫn là một trong những điểm trung chuyển chính của người di cư tìm cách đến châu Âu qua Địa Trung Hải. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi tiếp tục đối mặt với những chia rẽ chính trị kéo dài, tình hình an ninh bất ổn và hoạt động của các mạng lưới buôn lậu người di cư.