Các sĩ quan cảnh sát cùng phương tiện tập trung bên ngoài hiện trường vụ khống chế con tin. Ảnh Reuters

Trước đó, Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella cùng lực lượng cảnh sát quốc gia ngày 24/11 xác nhận một nhóm đối tượng có vũ trang đã khống chế ít nhất 20 con tin bên trong một siêu thị ở thành phố Cartagena.

Sự việc bắt nguồn từ vụ cướp xe bọc thép chở tiền bất thành tại một trung tâm thương mại. Theo Tổng thống De La Espriella, sau khi bị cảnh sát ngăn chặn, nhóm nghi phạm có vũ trang đã rút vào cố thủ bên trong một chi nhánh thuộc chuỗi siêu thị Exito ở khu dân cư La Castellana - gần khu phố cổ vốn là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của thành phố Cartagena.

Toàn bộ nguồn lực con người, công nghệ và các đơn vị chuyên trách đã được huy động dưới sự phối hợp liên ngành nhằm bảo vệ an toàn cho các công dân đang mắc kẹt bên trong và đảm bảo giải cứu họ, cảnh sát quốc gia Colombia thông báo trên mạng xã hội. Hiện giới chức chưa công bố thông tin của nhóm bắt cóc cũng như danh tính các con tin.

Về phía doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ Grupo Exito ra thông cáo khẳng định: "Bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tình hình tại cửa hàng ở Cartagena đang được các cơ quan chức năng xử lý. Công ty đang tuân thủ mọi hướng dẫn và quy trình điều phối của nhà chức trách".

Sự cố an ninh này cũng khiến sân bay Rafael Nunez ở Cartagena phải tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay hạ cánh trong khoảng 45 phút do lực lượng vũ trang trưng dụng một đường băng để phục vụ công tác ứng phó, trước khi hoạt động bay được nối lại bình thường.

Tổng thống De La Espriella đang có chuyến thị sát tới Villavicencio - thủ phủ tỉnh Meta ở miền Trung Colombia. Tại đây mới diễn ra một vụ đánh bom xe.

Theo Thị trưởng Alexander Baquero Sanabria, vụ nổ đã làm 22 người bị thương, đa số bị thương nhẹ, đồng thời gây hư hại cho khoảng 500 công trình bao gồm nhà dân và cơ sở kinh doanh. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, song chính phủ Colombia cáo buộc thủ phạm là một nhóm ly khai từ cựu lực lượng nổi dậy FARC – những phần tử từ chối thỏa thuận hòa bình năm 2016.

Trong hơn 60 năm qua, Colombia luôn phải đối mặt với cuộc xung đột kéo dài giữa chính phủ với các nhóm nổi dậy và các băng đảng tội phạm có nguồn gốc từ lực lượng bán quân sự cánh hữu, vốn được tài trợ bởi hoạt động buôn bán cocaine. Dù thỏa thuận hòa bình ký kết năm 2016 với lực lượng du kích lớn nhất FARC đã mang lại khoảng lặng nhất định, các băng nhóm tội phạm và các nhóm nổi dậy quy mô nhỏ vẫn tiếp tục gây bất ổn nghiêm trọng tại quốc gia Nam Mỹ này.