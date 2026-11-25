Cảnh sát tập trung bên ngoài siêu thị, nơi xảy ra vụ bắt cóc hôm 24/11. (Ảnh: Văn phòng Thị trưởng Cartagena)

Lực lượng an ninh Colombia sáng 25/11 đã tiến vào một siêu thị tại thành phố cảng Cartagena, nơi một nhóm đối tượng có vũ trang bắt giữ khoảng 20 người làm con tin sau khi tìm cách cướp một xe chở tiền bọc thép.

Theo truyền thông địa phương, nhóm đối tượng gồm khoảng 5 người, đeo mặt nạ và mang vũ khí, đã chạy vào siêu thị tại khu La Castellana sau khi thực hiện vụ cướp bất thành. Ban đầu, nhóm này khống chế khoảng 30 người, sau đó thả 10 người, trong đó có 6 phụ nữ cao tuổi và một trẻ em.

Trước đó, một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại hiện trường trước khi lực lượng an ninh tiến hành đột kích. Cảnh sát có vũ trang và các tay súng bắn tỉa được bố trí quanh khu vực siêu thị.

Vụ việc khiến sân bay Rafael Núñez ở Cartagena tạm dừng tiếp nhận máy bay trong khoảng 45 phút để phục vụ hoạt động của lực lượng vũ trang, trước khi hoạt động hạ cánh được nối lại.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Colombia đang đối mặt với tình trạng gia tăng các vụ tấn công của các nhóm vũ trang. Trước đó, tối 23/11, một vụ đánh bom bên ngoài trụ sở chính quyền khu vực tại thành phố Villavicencio khiến ít nhất 23 người bị thương và khoảng 500 công trình nhà ở, cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng.

Giới chức Colombia đang điều tra vụ đánh bom, trong khi Tổng thống Abelardo de la Espriella cáo buộc nhóm vũ trang FARC-EMC đứng sau vụ việc./.