Lực lượng an ninh cơ sở xã Tây Giang kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu qua cơn nguy kịch

Đăng ký hiến tạng không đồng nghĩa với việc có thể lấy tạng ngay khi người đăng ký qua đời. Ngay cả khi đã có thẻ hiến tạng, bệnh viện vẫn phải được gia đình xác nhận đồng thuận; người hiến cũng phải trải qua quy trình xác định chết não với 3 lần đánh giá độc lập, cách nhau 6 giờ. Những “chốt chặn” nghiêm ngặt này nhằm bảo đảm mỗi quyết định hiến tạng đều tự nguyện, minh bạch và đúng pháp luật.