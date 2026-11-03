Lực lượng an ninh cơ sở xã Tây Giang kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu qua cơn nguy kịch
Với tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân và luôn sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ, lực lượng an ninh cơ sở xã Tây Giang đã kịp thời hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến cơ sở y tế cấp cứu, góp phần giúp cháu vượt qua cơn nguy kịch.
Hành động tuy giản dị nhưng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng an ninh cơ sở trong công tác bám nắm địa bàn, gần gũi, gắn bó với Nhân dân, luôn có mặt khi người dân cần giúp đỡ. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ an ninh cơ sở tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
P.V
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/luc-luong-an-ninh-co-so-xa-tay-giang-kip-thoi-ho-tro-dua-chau-be-di-cap-cuu-qua-con-nguy-kich-post360381.html