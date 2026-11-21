(Tư liệu) Kiểm đếm đồng USD tại một quầy giao dịch tiền tệ ở Karachi, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Sau nhiều tuần liên tiếp thăng hoa nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách, đà tăng của đồng bạc xanh đã bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. Tuy nhiên, dòng vốn tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro đã giúp đồng tiền này hạn chế được mức giảm sâu.

Chốt phiên 20/11, chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - giảm nhẹ 0,1% xuống 103,86. Mặc dù đứt mạch 8 phiên tăng giá liên tiếp và trượt khỏi mức đỉnh 103,9 (cao nhất kể từ tháng 4/2025) thiết lập hôm 19/11, chỉ số này vẫn ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp. Tính từ đầu tháng 11/2026, chỉ số này đã tăng gần 2%.

Sức nóng của đồng USD trong tháng này được thổi bùng bởi loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô tích cực của Mỹ, từ báo cáo việc làm bùng nổ đến chỉ số lạm phát cao hơn kỳ vọng. Thêm vào đó, những bình luận "diều hâu" từ Thống đốc Fed Christopher Waller về khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12/2026 đã càng củng cố vị thế của đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đà tăng này dường như đang chững lại, dù vẫn còn quá sớm để khẳng định đồng USD đã tạo đỉnh. Một yếu tố quan trọng kiềm hãm sức mạnh của đồng bạc xanh trong phiên cuối tuần là sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất đi xuống đã làm giảm sức hấp dẫn của USD, đồng thời tạo cơ hội phục hồi cho các đồng tiền có lợi suất thấp như yen Nhật hay franc Thụy Sĩ đi lên.

Cùng với đó, làn sóng bán tháo nhắm vào nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên Phố Wall vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bất chấp đợt chào sàn kỷ lục của Anthropic. Nỗi lo ngại về các khoản nợ khổng lồ mà các công ty công nghệ lớn phải gánh để đầu tư cho AI, cộng hưởng với viễn cảnh về các quy định kiểm soát chặt chẽ hơn sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, đã khiến giới đầu tư hoang mang. Tâm lý e ngại rủi ro này đã thôi thúc dòng vốn tìm đến các hầm trú ẩn an toàn.

Đồng yen Nhật là một trong những ngoại tệ hưởng lợi lớn nhất từ đợt bán tháo này. Tỷ giá USD/yen phiên 20/11 đã giảm 0,6% xuống mức 158,60 yen đổi 1 USD, giúp đồng nội tệ Nhật Bản chấm dứt chuỗi 3 tuần lao dốc và bật tăng trở lại từ ngưỡng tâm lý 160 yen/USD. Đà phục hồi của đồng yen càng được củng cố khi báo cáo công bố cùng ngày cho thấy lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 10/2026 đạt 2,2%. Việc lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trong tháng thứ hai liên tiếp đã củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.

Trong khi đó, bức tranh tại châu Âu lại khá ảm đạm. Các đồng tiền chủ chốt tại khu vực này không thể tận dụng nhịp nghỉ của USD để bứt phá. Đồng euro giảm 0,1% xuống 1,0961 USD/euro, lơ lửng quanh mức đáy kể từ tháng 4/2025. Đồng bảng Anh cũng mất 0,2%, lùi về mức thấp nhất trong một năm là 1,3075 USD/bảng.

Bước sang tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn, trọng tâm của thị trường sẽ hướng về báo cáo Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cùng với dữ liệu GDP quý III/2026 của Mỹ. Những chỉ báo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách của Fed trong bối cảnh các đồn đoán về một đợt tăng lãi suất trong tháng 12 đang có dấu hiệu chao đảo.