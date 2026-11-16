Lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn giúp thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-11, VN-Index tăng 1,96 điểm, tương đương 0,11%, lên 1.736,89 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,07 điểm, tương đương 0,03%, xuống 254,91 điểm. UPCoM-Index tăng 0,74 điểm, tương đương 0,61%, lên 122,13 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu tài chính chiều 16-11. Ảnh: VietstockFinance

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), diễn biến trên bảng điện tử cho thấy sự phân hóa vẫn hiện diện rõ nét. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn giữ vai trò nâng đỡ chỉ số, trong khi nhiều mã thuộc nhóm tài chính và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. Tại nhóm tài chính, LPB tăng 2,48%, góp phần hỗ trợ thị trường; ngược lại, VIX giảm 1,92%. Các mã như HDB, VCB, VND, SHS cũng hiện sắc đỏ trên bảng giá.

Ở chiều tăng, một số cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực như MCH, TDM, SSC, AAM, TTF và NAV. Tuy nhiên, đà tăng không lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu, khiến chỉ số chung chỉ nhích nhẹ dù vẫn có những mã tăng khá.

Trên sàn Hà Nội (HNX), chỉ số giảm nhẹ trong bối cảnh giao dịch phân hóa. Trong khi đó, thị trường UPCoM diễn biến tích cực hơn khi chỉ số tăng 0,61%.

Nhìn chung, thị trường đang nỗ lực duy trì đà hồi phục nhưng chưa hình thành xu hướng tăng rõ nét. Sự nâng đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index giữ được sắc xanh, song thanh khoản trên HOSE vẫn ở mức khiêm tốn và dòng tiền chưa cho thấy sự lan tỏa rộng. Diễn biến trong các phiên tới sẽ cần thêm sự đồng thuận giữa nhóm cổ phiếu dẫn dắt và mặt bằng chung để củng cố đà hồi phục.