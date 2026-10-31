Lực đẩy phát triển kinh tế Lâm Đồng: Thu hút dòng vốn "xanh" và nâng tầm du lịch sinh thái

Làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư mạnh mẽ kết hợp với đà bứt phá của du lịch đang tạo "bệ phóng" vững chắc cho kinh tế Lâm Đồng. Đặc biệt, việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công đang được địa phương xem là "chìa khóa" then chốt để khai thông hạ tầng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội xanh và bền vững.

Sức hút từ môi trường đầu tư hướng xanh

Trong 10 tháng đầu năm 2026, môi trường đầu tư kinh doanh tại Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận những bước tiến bứt phá. Làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư mạnh mẽ với tổng số vốn đăng ký cấp mới vượt 176.000 tỷ đồng đã khẳng định vị thế và sức hút chiến lược của địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Cụ thể, toàn tỉnh đã thu hút 70 dự án cấp mới (tăng 18 dự án so với cùng kỳ). Điểm sáng nổi bật nằm ở năng lực thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao với 10 dự án; trong đó, riêng các khu công nghiệp đã tiếp nhận 21 dự án mới (bao gồm 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 11.000 tỷ đồng và gần 25 triệu USD).

Thực tiễn phát triển 10 tháng qua cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh tại Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận bước tiến rõ nét. (Ảnh:C.H)

Song song đó, tỉnh cũng đã chấp thuận điều chỉnh vốn cho 57 dự án ngoài khu công nghiệp với quy mô gần 22.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và khai khoáng gắn với bảo vệ môi trường, phản ánh rõ nét xu hướng dịch chuyển đầu tư hướng tới việc khai thác tài nguyên sinh thái một cách hiệu quả, tuần hoàn và bền vững.

Du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến làm hạt nhân tăng trưởng

Sự khởi sắc của dòng vốn đầu tư đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn bộ các trụ cột kinh tế của Lâm Đồng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo – đặc biệt là chế biến nông lâm sản gắn với vùng nguyên liệu – duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trên 20%, đóng vai trò hạt nhân trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Hoạt động thương mại và dịch vụ cũng diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong 10 tháng đạt trên 169.000 tỷ đồng (tăng gần 20%), đưa kim ngạch xuất khẩu tiệm cận mốc 2,9 tỷ USD.

Đặc biệt, du lịch tiếp tục khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh đã đón hơn 20 triệu lượt khách (trong đó có 1,2 triệu lượt khách quốc tế), mang lại nguồn doanh thu vượt 57.500 tỷ đồng. Thành quả này đến từ nỗ lực kết hợp xúc tiến quảng bá đa nền tảng và chiến lược nâng cấp "hạ tầng xanh". Việc chú trọng cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái không chỉ gia tăng sức hút cho điểm đến mà còn thúc đẩy chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, tạo thêm nhiều việc làm và sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư.

Dịch vụ du lịch được đầu tư đồng bộ là động lực thúc đẩy Lâm Đồng đón hơn 20 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026. (Ảnh C.H)

Bức tranh kinh tế dẫu nhiều điểm sáng nhưng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Theo thống kê, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện mới đạt 54% kế hoạch (tương đương khoảng 11.500 tỷ đồng). Các vướng mắc liên quan đến khâu giải phóng mặt bằng, thủ tục thẩm định đầu tư và năng lực triển khai của một số nhà thầu vô hình trung đã tạo ra "nút thắt" trong việc kích hoạt đồng bộ hạ tầng kết nối.

Nhìn nhận đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chặng nước rút cuối năm, UBND tỉnh Lâm Đồng đang tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các chủ đầu tư và chính quyền địa phương được yêu cầu siết chặt kỷ cương, bám sát thực địa nhằm chủ động tháo gỡ vướng mắc.

Đối với Lâm Đồng, việc khơi thông nguồn vốn đầu tư công không chỉ dừng lại ở ý nghĩa hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, mà còn đóng vai trò là nguồn "vốn mồi" dẫn dắt dòng vốn xã hội hóa. Đây chính là tiền đề để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từ đó tiếp tục thu hút các dự án sinh thái, chuyển đổi số và công nghệ cao, bảo đảm nhịp độ tăng trưởng nhanh nhưng không đánh đổi môi trường trong giai đoạn tới.