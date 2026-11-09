Lực đẩy nào cho thị trường chứng khoán?

Chứng khoán trong nước đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Thị trường tháng 10 trải qua tới ba nhịp biến động rõ rệt, trong giai đoạn 1-19/10, VN-Index giảm từ vùng 1.768 điểm xuống đáy 1.689 điểm, sau đó, chỉ số phục hồi gần 5% trong bốn phiên từ ngày 20 đến 23/10, lên 1.774,15 điểm, trước khi đảo chiều giảm 32,53 điểm, tương đương 1,83%, trong tuần cuối tháng.

Tính từ đầu năm đến nay, xu thế chung của chỉ số phần lớn đi ngang và chưa có đột phá nổi bật. Nhiều cổ phiếu và nhóm ngành đã giảm sâu.

Chia sẻ với nhà đầu tư, ông Michael Kokalari, CFA, Giám đốc Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Nghiên cứu Thị trường của quỹ đầu tư VinaCapital nhận định, trong bối cảnh GDP tăng trưởng 9% trong 9 tháng đầu năm và lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo tăng trưởng 25% trong cả năm nay, diễn biến đi ngang của VN-Index có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính: lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Trump áp thuế cao đối với hàng hóa Việt Nam và, quan trọng hơn, mặt bằng lãi suất trong nước duy trì ở mức cao.

Ảnh minh hoạ

Dù vậy, ở góc nhìn của ông, thuế quan không phải là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. "Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng mạnh và hiện ở mức lớn nhất trong số tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, những lo ngại này vẫn gây sức ép đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư", ông cho biết.

Trong bối cảnh trên, đại diện của VinaCapital nhận định, chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 được kỳ vọng góp phần xoa dịu những lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt thêm các biện pháp thuế quan gây gián đoạn hoạt động thương mại.

Ngoài ra, ông Michael Kokalari cũng kỳ vọng, cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ sớm kết thúc, từ đó có thể tạo điều kiện để mặt bằng lãi suất tại Việt Nam giảm xuống trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt và áp lực lạm phát giảm xuống.

"Lãi suất tại Việt Nam tăng đáng kể do tăng trưởng tín dụng vượt xa tăng trưởng tiền gửi trong hai năm qua tuy nhiên, tình trạng mất cân đối này hiện đang dần được cải thiện", ông Michael Kokalari nhận định.

Như vậy, theo ông Michael Kokalari, sự kết hợp giữa mặt bằng lãi suất ổn định hoặc giảm nhờ giá dầu đi xuống, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) của hệ thống ngân hàng đang giảm, cùng với những lo ngại về thương mại dần được giải tỏa, sẽ là chất xúc tác quan trọng cho thị trường chứng khoán.

Ở góc độ kinh tế, chuyên gia của VinaCapital cho rằng, chiến thắng của Đảng Dân chủ tại Mỹ cũng mang lại tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam. Xuất khẩu sang Mỹ hiện là động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay. Trong khi đó, kết quả bầu cử được kỳ vọng sẽ làm giảm các chính sách hoặc biện pháp có thể gây ảnh hưởng đến xuất khẩu trong nước. Đồng thời, kết quả bầu cử cũng làm gia tăng triển vọng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.