Lực cầu 'mất hút', VN-Index bốc hơi 11 điểm

Sắc đỏ áp đảo trên bảng điện tử trong phiên đầu tuần, sự e dè của dòng tiền vẫn khiến thanh khoản rơi xuống mức thấp nhất 3 tuần

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần giao dịch mới trong trạng thái kém tích cực khi áp lực bán gia tăng mạnh ngay từ đầu phiên. Sắc đỏ nhanh chóng lan rộng trên bảng điện tử, đặc biệt tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index có thời điểm chịu sức ép đáng kể, mất tới 23,5 điểm so với tham chiếu.

Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư thận trọng, áp lực bán lan rộng ra nhiều nhóm ngành chủ chốt, từ ngân hàng, bất động sản đến công nghiệp, vận tải và nguyên vật liệu. Điểm trừ lớn trong phiên hôm nay đến từ nhóm bất động sản. Hàng loạt cổ phiếu giảm giá, dẫn đầu là VHM giảm 2,74%, tiếp đến là NLG (-1,74%), PDR (-1,28%), TCH (-1,85%) và VPI (-1,64%).

Không chỉ bất động sản, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng gây sức ép lên chỉ số. MSN giảm 2,05%, MWG giảm 1,9%, HPG giảm 1,42%. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu phân bón đồng loạt điều chỉnh dù nhiều doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực. DCM giảm mạnh nhất nhóm với 3,74%, DPM giảm 1,78%, BFC giảm 1,55% và DGC giảm 0,61%. Hai cổ phiếu dầu khí là GAS và BSR cũng lao dốc mạnh: GAS kết phiên giảm 1,48%, BSR giảm 1,14%.

Dù chìm trong sắc đỏ phần lớn thời gian, thị trường đã có nhịp phục hồi đáng chú ý trong khoảng 12 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt ATC. Sự trỗi dậy của VIC, cổ phiếu trụ lớn nhất thị trường, đóng vai trò quan trọng. Dù chốt phiên vẫn giảm nhẹ 0,04%, nhưng VIC đã phục hồi 2,81% so với giá chốt buổi sáng và tăng 3,26% so với mức giá thấp nhất trong ngày.

Diễn biến phục hồi không chỉ phụ thuộc vào VIC. Khá nhiều blue-chips khác cũng phục hồi rõ nét. Trong rổ VN30, có 18 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng. Nhờ đó, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.714,32 điểm, chỉ còn giảm 11,04 điểm (tương đương -0,64%). Mức giảm này đã thu hẹp đáng kể so với thời điểm chốt phiên sáng (-21,13 điểm). Việc giữ được ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật trên 1.700 điểm có thể xem là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hiện tại.

Một điểm đáng lo ngại trong phiên giao dịch đầu tuần là hoạt động bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, đạt gần 900 tỷ đồng trên toàn thị trường, đè nặng lên tâm lý giao dịch. HPG là cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất từ khối ngoại với giá trị hơn 130 tỷ đồng, theo sau là VIC (89,7 tỷ đồng), PNJ (84,35 tỷ đồng) và FPT (84,04 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối ngoại gom mạnh một số mã ngân hàng như VPB (+84 tỷ đồng), MBB (+61,47 tỷ đồng) và TCB (+32,74 tỷ đồng).

Hoạt động bắt đáy diễn ra khá yếu ớt, phần lớn cổ phiếu chỉ phục hồi ở vùng giá đỏ hoặc vượt nhẹ tham chiếu. Thanh khoản trên hai sàn chiều nay tăng 31% so với phiên sáng nhưng tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 10.728 tỷ đồng (chưa tính thỏa thuận), trong đó HoSE khớp gần 10.153 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây. Dòng tiền chưa sẵn sàng đua lệnh giá cao, cho thấy sự e ngại của giới đầu tư trước diễn biến khó lường của thị trường.