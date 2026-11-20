Lực cầu cuối phiên kéo VN-Index trở lại gần mốc tham chiếu. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Thị trường chứng khoán phiên 20/11 diễn biến giằng co khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng trong phiên chiều giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm, kết phiên chỉ mất chưa đến 1 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,83 điểm xuống 1.688,79 điểm; HNX-Index giảm 4,35 điểm xuống 234,59 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 446 mã giảm, trong khi có 243 mã tăng. Riêng rổ VN30 ghi nhận sự cân bằng hơn khi có 13 mã tăng, 13 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 521 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 10.680 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 51 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 650 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, lực cầu quay trở lại giúp VN-Index đảo chiều phục hồi và tiến sát mốc tham chiếu trước khi đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ. Ở chiều tác động, VCB, MBB, VPB và BID gây áp lực lớn nhất, lấy đi hơn 3,56 điểm của chỉ số. Ngược lại, VIC, TCB, STB và GAS đóng góp tổng cộng 5,33 điểm, góp phần đáng kể thu hẹp đà giảm.

Trên sàn HNX, diễn biến kém tích cực hơn khi chỉ số chịu sức ép từ các cổ phiếu THD giảm 9,87%, NVB giảm 2,01%, KSF giảm 0,74% và DTK giảm 4,85%.

Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ chiếm ưu thế. Dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất với 1,55%, chủ yếu do VGI giảm 2,06%, FOX giảm 0,56% và YEG giảm 0,85%. Nhóm công nghệ thông tin và công nghiệp lần lượt giảm 1,49% và 1,13%. Trong đó, FPT giảm 1,53%, CMG giảm 1,22%, ELC giảm 3,45%, ACV giảm 3,18%, GEE giảm 1,95% và GMD giảm 2,34%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất, với động lực đến từ VIC tăng 0,79%, TCH tăng 4,91% và TAL tăng 0,62%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng hơn 841 tỷ đồng trên HOSE. Các mã bị bán ròng nhiều gồm FPT với 156,98 tỷ đồng, ACB 145,91 tỷ đồng, HDB 104,01 tỷ đồng và MBB 57,42 tỷ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng hơn 46,48 tỷ đồng, tập trung tại CEO với 22,14 tỷ đồng, SHS 17,89 tỷ đồng, PVS 13,11 tỷ đồng và MBS 2,85 tỷ đồng.

Nhìn chung, lực cầu xuất hiện trong phiên chiều giúp VN-Index giữ được vùng 1.680 điểm và thu hẹp đáng kể mức giảm, song chưa đủ tạo sự cải thiện trên diện rộng. Số mã giảm vẫn áp đảo số mã tăng, nhiều nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã phát huy vai trò nâng đỡ chỉ số vào cuối phiên.