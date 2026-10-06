Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index lội ngược dòng

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn dù thị trường phục hồi

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 6-10 rung lắc mạnh. Áp lực bán tháo khiến VN-Index có thời điểm giảm gần 18 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc vào cuối phiên giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm trở lại. Tính từ mức thấp nhất trong phiên, VN-Index đã hồi phục gần 24 điểm.

Thêm điểm tích cực là độ rộng thị trường khá cân bằng giữa cổ phiếu tăng và giảm. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán hút được dòng tiền bật tăng mạnh: VCI tăng 4,3%, VND tăng 3,75%, VCK tăng 2,38%, TCX tăng 2,88%, SHS tăng 1,57%, CTS tăng 1,76%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí phân bón cũng tăng tích cực: PVP tăng 4,6%, PVD tăng 4,2%, BSR tăng 2,3%, PLX tăng 1,97%, PVS tăng 1,51%, PVT tăng 1,24%; DCM tăng tăng 3,69%...

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn cũng tăng mạnh góp phần củng cố đà tăng cho VN-Index: MWG tăng 2,15%, VPL tăng 3,3%, LPB tăng 3%, VNM tăng 2,1%...

Trong khi đó, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn xuống còn 20.150 đồng/cổ phiếu với dư bán sàn hơn 14,7 triệu cổ phiếu và trắng bên mua. Đây là phiên giảm điểm thứ 11 liên tiếp của PNJ, trong đó có 6 phiên giảm sàn.

Khối ngoại vẫn tiếp tục “xả hàng” trên toàn thị trường hơn 2.670 tỷ đồng. Trong đó, bán ròng phiên thứ 9 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 2.613 tỷ đồng. Khối ngoại tập trung bán mạnh 3 cổ phiếu: HDB khoảng 1.960 tỷ đồng, VJC hơn 770 tỷ đồng và PNJ gần 102 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 2.670 tỷ đồng trên toàn thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,88 điểm (0,34%) lên 1.759,08 điểm với 127 mã tăng, 177 mã giảm và 64 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 4,09 điểm (1,52%) còn 265,53 điểm với 55 mã tăng, 75 mã giảm và 68 mã đứng giá.

Lực cầu bắt đáy tích cực kéo thanh khoản cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 19.600 tỷ đồng, tăng 6.100 tỷ so với phiên trước. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch đạt gần 20.900 tỷ đồng.