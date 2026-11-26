Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 164,25 điểm (0,3%), lên 50.182,95 điểm; S&P 500 giảm 18,31 điểm (0,3%), xuống 7.182,78 điểm; Nasdaq Composite giảm 147,73 điểm (0,6%), xuống 23.585,80 điểm.

Nasdaq có thời điểm lao dốc hơn 4% trong phiên, trong khi Nasdaq 100 giảm 20% so với mức đóng cửa kỷ lục, chạm ngưỡng thị trường giá xuống trước khi phục hồi nhờ lực mua bắt đáy. Tính từ đầu tháng 11, Nasdaq Composite đã mất 7,3%.

Cổ phiếu Nvidia giảm 3,9%, bất chấp việc ông Jensen Huang được phục chức CEO hôm 23-11. Chỉ số cổ phiếu ngành bán dẫn giảm 0,7%, trong khi Amazon mất 3,1%. Ngược lại, cổ phiếu hãng sản xuất máy tính HP tăng 11,5% sau khi công bố doanh thu và lợi nhuận quý IV vượt kỳ vọng.

Theo ông Oliver Pursche, Phó Chủ tịch cấp cao tại Wealthspire Advisors, dù thị trường đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, các đợt bán tháo trên diện rộng cũng tạo cơ hội cho nhà đầu tư mua vào những cổ phiếu có định giá hấp dẫn.

Lo ngại ngành AI sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ tiếp tục đè nặng lên nhóm cổ phiếu công nghệ.

Trong khi đó, Washington đề xuất áp thuế đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại nhằm giải quyết tình trạng dư thừa công suất công nghiệp mang tính cơ cấu, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại toàn cầu.

Dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy GDP Mỹ quý III tăng trưởng mạnh hơn đáng kể so với ước tính ban đầu, trong khi lạm phát tiếp tục tăng trong tháng 10. Diễn biến này, cùng với đà tăng giá dầu do xung đột tại Iran, củng cố kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và đầu năm 2027.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa ngày 26-11 nhân lễ Tạ ơn và kết thúc giao dịch sớm trong phiên ngày 27-11.