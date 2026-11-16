Lực bán mạnh đẩy MXV-Index rời vùng 2.700 điểm

Bạc giảm hơn 5%, lùi về dưới mốc 50 USD/ounce

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm kim loại dẫn dắt đà suy yếu của toàn thị trường trong tuần giao dịch vừa qua, trong đó giá bạc giảm mạnh 5,43%, xuống quanh mức 49,12 USD/ounce, thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Chỉ số DXY đã vươn lên mức cao nhất trong 19 tháng tại 103,43 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tiến sát ngưỡng 5,15%, làm gia tăng đáng kể chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như bạc.

Áp lực vĩ mô càng gia tăng sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, còn CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,3%.

Bên cạnh đó, lo ngại lạm phát tiếp tục leo thang khi giá dầu thô Brent tăng vọt lên gần 96 USD/thùng, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một thỏa thuận với Tehran không còn cần thiết.

Những diễn biến trên đã củng cố mạnh mẽ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo CME FedWatch, xác suất thị trường định giá cho khả năng Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 8 - 9/12 tới đã tăng lên mức 89%. Khả năng này càng có cơ sở khi báo cáo thị trường lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm tháng 10 tăng thêm 165.000 và tỷ lệ thất nghiệp giảm về mức 4,1%.

Trên thị trường kỳ hạn, dòng vốn tổ chức cũng phản ánh tâm lý thận trọng khi lượng bạc nắm giữ qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETP) toàn cầu tính đến ngày 3/11 giảm về mức 1,25 tỷ ounce, tương đương mức giảm 55 triệu ounce (4%) so với đầu năm.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của The Silver Institute, dù nhu cầu quang điện mặt trời có dấu hiệu chững lại, thị trường bạc toàn cầu vẫn được dự báo ghi nhận năm thâm hụt nguồn cung thứ sáu liên tiếp vào năm 2026 với mức thiếu hụt khoảng 35 triệu ounce (thu hẹp so với mức 54 triệu ounce của năm trước), trước khi có thể chuyển sang trạng thái thặng dư nhẹ vào năm 2027.

Trong nhiều năm qua, áp lực kép từ nhu cầu đầu tư và tiêu thụ công nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã tạo ra tình trạng thâm hụt cấu trúc kéo dài, giúp duy trì vùng đệm vật chất cho giá bạc trong trung hạn.

Bên cạnh đó, dù lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh gây sức ép tức thời lên giá kim loại quý, diễn biến này cũng phản ánh kỳ vọng lạm phát dai dẳng và áp lực bán tháo trên thị trường trái phiếu.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang cùng rủi ro lạm phát duy trì ở mức cao, nhu cầu phòng ngừa rủi ro đối với tài sản thực được duy trì, qua đó phần nào hạn chế đà giảm của giá bạc.

Nhìn chung, diễn biến giá bạc trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu chi phối bởi biến động của đồng USD và lộ trình lãi suất của Fed, song triển vọng trung và dài hạn vẫn được nâng đỡ bởi thực trạng thâm hụt nguồn cung vật chất và nhu cầu phòng ngừa rủi ro lạm phát trên thị trường tài chính toàn cầu.

Nguồn cung phục hồi, giá dầu thô chịu sức ép

Đồng pha với diễn biến trên thị trường kim loại, áp lực bán cũng chiếm ưu thế trên nhóm năng lượng. Kết tuần, giá dầu Brent giao tháng 1 giảm 2,52% xuống 95,84 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao tháng 12 giảm 2,5% về 88,56 USD/thùng.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu là nguồn cung từ OPEC đang phục hồi nhanh chóng sau những gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. Trong tháng 10, sản lượng của 11 thành viên OPEC tăng 1,38 triệu thùng/ngày, lên 22,87 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 90% mức trước chiến tranh. Saudi Arabia, Iraq và Kuwait dẫn đầu đà phục hồi. Đáng chú ý, IEA ước tính sản lượng Iraq đạt 4,6 triệu thùng/ngày, tăng 540.000 thùng/ngày so với tháng trước.

Hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh cải thiện khi các quốc gia tăng cường vận chuyển qua Hormuz và chuyển tải ngoài khơi Oman, giúp khôi phục dòng dầu tới các thị trường tiêu thụ lớn tại châu Á.

Tại Mỹ, sản lượng dầu thô tiếp tục thiết lập kỷ lục, đạt hơn 14 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 6/11, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp lên mức cao mới. Cùng thời điểm, báo cáo EIA cho thấy tồn kho dầu thô thương mại tăng 4,7 triệu thùng, phản ánh sự cải thiện của cân đối nguồn cung trong ngắn hạn, từ đó gây áp lực lên giá dầu.

Sự phục hồi nguồn cung diễn ra trong bối cảnh IEA dự báo thị trường dầu toàn cầu chuyển sang trạng thái dư cung từ quý IV/2026. Theo báo cáo tháng 11, nguồn cung toàn cầu đã tăng 5,3 triệu thùng/ngày kể từ tháng 8, trong khi tồn kho dầu quan sát được tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 6. IEA dự báo thị trường chuyển từ thiếu hụt khoảng 720.000 thùng/ngày trong năm 2026 sang dư cung 3,8 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Về nhu cầu, IEA dự kiến tiêu thụ dầu toàn cầu giảm 2,7 triệu thùng/ngày xuống 102,3 triệu thùng/ngày trong năm 2026, trước khi phục hồi lên 104,3 triệu thùng/ngày năm 2027.

Tại Trung Quốc, hoạt động lọc dầu được ước tính giảm về mức 13,7 triệu thùng/ngày trong tháng 10, trong khi lượng xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu sụt từ 7,2 triệu tấn trong tháng 9 xuống còn 5,2 triệu tấn. Diễn biến này cho thấy hoạt động chế biến và xuất khẩu sản phẩm lọc dầu có thể đang hạ nhiệt tại Trung Quốc.

Nhìn chung, sự cộng hưởng giữa nguồn cung phục hồi nhanh chóng và triển vọng tiêu thụ kém khả quan tại các thị trường trọng điểm đang làm gia tăng áp lực dư cung lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trong bối cảnh cán cân cung - cầu dần nghiêng về phía dư thừa, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trong ngắn và trung hạn.

Ở chiều ngược lại, những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông đã phần nào hạn chế đà giảm của giá dầu. Bất đồng trong vấn đề hạt nhân giữa Washington và Tehran khiến triển vọng khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trở nên kém chắc chắn. Bên cạnh đó, an ninh năng lượng khu vực tiếp tục đối mặt với rủi ro khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia, trong khi ít nhất 10 vụ tấn công nhằm vào tàu chở năng lượng được ghi nhận tại Hormuz trong 10 ngày đầu tháng 11. Những diễn biến này duy trì rủi ro gián đoạn nguồn cung và phần nào đối trọng với áp lực từ triển vọng dư cung toàn cầu.

Ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D (TVKD số 072 của MXV).

Ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D (Thành viên Kinh doanh số 072 của MXV) cho rằng, ở tuần tiếp theo, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến báo cáo tồn kho dầu API và EIA, đồng thời theo dõi diễn biến nguồn cung từ Trung Đông và căng thẳng Mỹ - Iran.

Nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ giá dầu thô. Nếu xuất hiện các thông tin xác thực về gián đoạn nguồn cung hoặc vận tải, thị trường có thể nhanh chóng xuất hiện nhịp phục hồi mạnh.

“Trong ngắn hạn, dầu thô vẫn đối diện áp lực điều chỉnh do lo ngại dư cung và tồn kho Mỹ gia tăng. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị có thể khiến biến động giá trở nên khó lường. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các dữ liệu tồn kho và phản ứng giá để xác định xu hướng giao dịch phù hợp”, ông Quý khuyến cáo.