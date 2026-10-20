Lực bán áp đảo trên thị trường nông sản kéo MXV-Index rơi xuống 2.938 điểm

Giá ngô chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới và hoạt động bán ra của các quỹ

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực bán áp đảo trên thị trường nông sản trong phiên 19/10. Khép phiên, cả 7 mặt hàng đều giảm giá, trong đó ngô dẫn đầu đà giảm. Giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn CBOT giảm 1,53% xuống 183,85 USD/tấn. Áp lực bán gia tăng khi thị trường đồng thời chịu sức ép từ lượng tồn kho cao, tiến độ thu hoạch vụ mới tăng nhanh và hoạt động điều chỉnh vị thế của các quỹ đầu tư tài chính.

Theo Báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố ngày 19/10, tiến độ thu hoạch ngô toàn nước Mỹ tính đến ngày 18/10 đã đạt 44% diện tích, tăng 11% so với tuần trước, trong khi tỷ lệ ngô đạt độ chín sinh lý đã chạm mốc 95%. Tiến độ thu hoạch hiện vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 52%.

Lượng ngô vụ mới được đưa về các điểm thu mua ngày càng lớn trong bối cảnh tồn kho chuyển tiếp từ niên vụ cũ vẫn ở mức cao, làm gia tăng áp lực lên hệ thống lưu trữ ngũ cốc của Mỹ. Nghiên cứu từ Đại học Illinois cho thấy, nếu tính cả tồn kho đầu niên vụ và sản lượng vụ mới dự kiến, nhu cầu lưu trữ có thể tương đương 99% tổng công suất trên toàn quốc. Tại một số bang thuộc vành đai ngô, áp lực lưu trữ thậm chí vượt công suất, trong đó Missouri lên tới 119%.

Áp lực lưu trữ gia tăng có thể khiến nông dân đẩy mạnh bán ngô ngay trong mùa thu hoạch thay vì tiếp tục lưu kho chờ giá. Điều này tạo thêm sức ép lên giá ngô giao ngay và giá kỳ hạn khi nguồn cung vụ mới đồng loạt được đưa ra thị trường.

Bên cạnh áp lực từ nguồn cung, thị trường còn chịu tác động từ hoạt động điều chỉnh vị thế của các quỹ đầu cơ. Theo Báo cáo Vị thế Thương nhân (COT) của CFTC, tính đến ngày 13/10, nhóm Managed Money đã giảm mạnh vị thế mua ngô. Dữ liệu CFTC ghi nhận nhóm này giảm 64.544 hợp đồng mua và tăng 27.181 hợp đồng bán so với tuần trước, qua đó làm giảm đáng kể vị thế mua ròng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp thương mại có xu hướng thu hẹp vị thế bán ròng. Tuy nhiên, hoạt động giảm vị thế mua của các quỹ vẫn tạo thêm áp lực lên thị trường, đặc biệt khi giá ngô liên tiếp xuyên thủng các vùng hỗ trợ trước đó, kích hoạt thêm hoạt động bán ra của các nhà đầu tư.

Bên cạnh áp lực từ nguồn cung Bắc Mỹ, triển vọng nguồn cung tại Nam Mỹ cũng gây sức ép lên thị trường ngô. Tại Argentina, tiến độ gieo trồng ngô vụ mới tiếp tục được đẩy nhanh, góp phần củng cố triển vọng nguồn cung từ Nam bán cầu trong thời gian tới.

Về nhu cầu, hoạt động sản xuất ethanol tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng ethanol trong tuần kết thúc ngày 9/10 đạt 1,065 triệu thùng/ngày, trong khi tồn kho ethanol tăng lên 23,9 triệu thùng. Tuy nhiên, lực cầu từ ngành nhiên liệu sinh học chưa đủ để tạo lực đỡ đáng kể cho giá ngô trong bối cảnh nguồn cung vụ mới đang được bổ sung nhanh.

Tại Việt Nam, giá chào ngô Nam Mỹ và ngô Mỹ giao tháng 11 và tháng 12 về cụm cảng Cái Mép và Hải Phòng hiện dao động trong khoảng 220-226 USD/tấn, tương đương khoảng 5.600-5.750 đồng/kg, chưa bao gồm thuế và chi phí bốc dỡ. Mặt bằng giá ngô thế giới lùi về 183,85 USD/tấn đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi trong nước cân nhắc chốt giá nguyên liệu cho nhu cầu quý IV và đầu năm tới.

Lo ngại về thời tiết đẩy giá cà phê tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Kết phiên 19/10, giá cà phê tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño đến triển vọng nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt. Cụ thể, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 3,3% so với phiên trước, lên 6.960 USD/tấn, trong khi giá Robusta kỳ hạn tháng 11 tăng hơn 2%, lên 3.484 USD/tấn.

Theo dự báo mùa của Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ công bố ngày 15/10, El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên với xác suất duy trì ở cường độ mạnh đến giai đoạn tháng 1 - 3/2027 khoảng 80%. Các mô hình dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Niño 3.4 có thể tăng thêm khoảng 3 - 3,5°C trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Điều này tạo tiền đề cho nhiều tháng lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ có thể xảy ra vào cuối năm nay, gây cản trở sản xuất cà phê ở châu Á và Nam Mỹ.

Tại Brazil - quốc gia sản xuất Arabica hàng đầu thế giới, mưa lớn trong giai đoạn 13-20/10 tại các vùng trồng trọng điểm đang làm gia tăng lo ngại về chất lượng nguồn cung. Theo dự báo của Viện Khí tượng Quốc gia Brazil, lượng mưa tích lũy có thể đạt 200 mm tại Paraná và trên 100mm tại São Paulo và Rio de Janeiro làm gia tăng nguy cơ suy giảm chất lượng hạt cà phê.

Theo một chuyên gia thị trường, trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước, 56,3% cà phê Brazil bị từ chối, tương đương khoảng 5.736 bao, cho thấy những dấu hiệu khan hiếm cà phê Arabica đạt chuẩn chất lượng cao đang bắt đầu bộc lộ trên thị trường.

Tại Colombia - quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai thế giới, thời tiết bất lợi trong giai đoạn đầu vụ thu hoạch đang làm gia tăng rủi ro suy giảm chất lượng hạt cà phê.

Theo thông tin từ một nhà môi giới tại Colombia, dù lượng mưa trong 20 ngày gần đây đã giảm, mưa vẫn xuất hiện hằng ngày, gây cản trở hoạt động thu hoạch và khó khăn trong quá trình phơi sấy. Trong khi đó, nền nhiệt cao tạo điều kiện bất lợi cho cây cà phê và làm gia tăng nguy cơ phát sinh sâu đục quả, đe dọa chất lượng cũng như tỷ lệ hạt đạt tiêu chuẩn thương mại.

Ông Trần Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) - Thành viên Kinh doanh 045 của MXV.

Trong khi đó, rủi ro thời tiết tập trung tại Việt Nam và Indonesia gây tác động mạnh lên giá cà phê Robusta. Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Việt Nam cho biết khu vực Tây Nguyên có thể phải đối mặt với hạn hán do El Niño gây ra vào cuối năm nay và đầu năm 2027.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dòng chảy tại một số lưu vực có thể thiếu hụt 15-78% so với trung bình nhiều năm, làm gia tăng áp lực lên nguồn nước phục vụ tưới tiêu. Đáng chú ý, tại Tây Nguyên - vùng trồng cà phê Robusta trọng điểm của Việt Nam, chỉ khoảng 27% diện tích được tưới tiêu chủ động từ các công trình thủy lợi, trong khi phần diện tích còn lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

Nếu tình trạng thiếu mưa kéo dài, nguồn nước phục vụ tưới tiêu có thể chịu áp lực lớn, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê trong niên vụ 2026-2027.

Thời tiết khô hạn kéo dài tại Indonesia đang làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng nguồn cung trong niên vụ 2026-2027. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý nước này cho biết, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Niño 3.4 đạt 3,33°C trong 10 ngày đầu tháng 10, trong khi 61,08% số vùng trên cả nước được dự báo có mùa mưa đến muộn.

Mùa mưa tại phần lớn các khu vực dự kiến chỉ bắt đầu vào đầu tháng 11, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt độ ẩm đất trong giai đoạn chuyển mùa. Nếu tình trạng khô hạn kéo dài tại các vùng trồng cà phê trọng điểm, cây cà phê có thể chịu áp lực thiếu nước, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và tiềm năng năng suất.

Nhìn chung, El Niño có thể gây mưa lớn tại một số khu vực Nam Mỹ nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ hạn hán tại Đông Nam Á, khiến triển vọng nguồn cung cà phê phân hóa theo từng quốc gia. Đáng chú ý, rủi ro thời tiết xuất hiện trong bối cảnh tồn kho Arabica đạt chuẩn ICE chỉ còn gần 240.000 bao, gần mức thấp nhất trong 27 năm, làm gia tăng nguy cơ thắt chặt nguồn cung và củng cố xu hướng tăng giá cà phê trong trung hạn.

Ông Trần Sơn Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SACT (Thành viên Kinh doanh số 045 của MXV), chuyên gia về giao dịch hàng hóa phái sinh, nhận định hiện tượng El Niño có thể khiến thị trường cà phê nhạy cảm hơn với các rủi ro nguồn cung trong những tháng tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng với khả năng tăng tiếp của giá cà phê khi tồn kho Robusta trên Sở ICE đã lên mức cao nhất hơn 11 tháng, trong khi nguồn cung Brazil được dự báo dồi dào và xuất khẩu đang phục hồi. Theo ông Tùng, trong ngắn hạn, giá Arabica vẫn nghiêng về xu hướng tăng nhưng có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh xen kẽ. Robusta kỳ vọng hồi phục lên quanh 3.500 USD/tấn nhưng cần theo dõi thêm diễn biến nguồn cung và nhu cầu để đánh giá khả năng duy trì đà tăng.