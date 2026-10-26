Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi): Xử phạt nghiêm nhưng phải bảo đảm tính khả thi

Nâng mức phạt vi phạm hành chính phải tính đến khả năng thi hành

Tại Tổ 3 (gồm Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh), góp ý vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế xử lý vi phạm, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Đại biểu Vũ Văn Tiến (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) phát biểu. (Ảnh: Lâm Hiển)

Đối với đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức, tương đương mức tăng 50%, các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ tác động và khả năng thi hành.

Đại biểu Vũ Văn Tiến (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cho rằng, những hành vi cố tình vi phạm, thu lợi bất chính, gây hậu quả nghiêm trọng phải được xử lý nghiêm, không để người vi phạm coi tiền phạt chỉ như “gãi ngứa”.

Tuy nhiên, mức phạt phải tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm và khả năng thi hành, đặc biệt đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ. Nếu người vi phạm không có khả năng nộp phạt, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, người lao động mất việc trong khi hậu quả vi phạm chưa được khắc phục thì cần xem xét liệu mục tiêu cuối cùng của xử phạt đã đạt được.

Đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về hoãn, giảm, miễn và nộp tiền phạt nhiều lần, tạo điều kiện cho người gặp khó khăn nhưng có thiện chí chấp hành, đồng thời không để phát sinh kẽ hở cho các trường hợp cố tình vi phạm.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) phát biểu. (Ảnh: Lâm Hiển)

Đồng tình với yêu cầu phải đánh giá kỹ tác động, Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cũng đề nghị bổ sung số liệu làm rõ căn cứ nâng mức phạt và kéo dài thời hiệu xử phạt lên tối đa 3 năm đối với một số lĩnh vực.

Theo đại biểu, cần phân biệt những vụ việc hết thời hiệu do tính chất vi phạm khó phát hiện với các trường hợp do chậm trễ trong thực thi pháp luật. Không nên dùng kéo dài thời hiệu để thay thế trách nhiệm phát hiện, xử lý kịp thời.

Đại biểu cũng đề nghị rà soát, xử lý những điểm chưa thống nhất giữa dự thảo Luật với pháp luật chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa; không để những xung đột về mức phạt và thẩm quyền áp dụng phải giải quyết bằng văn bản dưới luật.

Kiểm soát chặt chẽ các biện pháp cưỡng chế mới

Quan tâm đến quy định về cưỡng chế, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị kiểm soát chặt chẽ các biện pháp cưỡng chế mới, trong đó có tạm hoãn xuất cảnh, ngừng cung cấp điện, nước, tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện.

Theo đại biểu, cần xác định rõ điều kiện áp dụng, thẩm quyền, thời hạn, nghĩa vụ thông báo và cơ chế xem xét lại; ưu tiên các biện pháp ít xâm phạm quyền hơn, không để việc thực hiện nghĩa vụ nộp phạt dẫn đến hạn chế quyền công dân vượt quá mức cần thiết.

Đối với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đại biểu đề nghị quy định rõ điều kiện xác định nguy cơ bỏ trốn, trách nhiệm thông báo trước và cơ chế chấm dứt ngay khi người vi phạm đã hoàn thành nghĩa vụ. Không nên để người dân chỉ biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh khi đến cửa khẩu.