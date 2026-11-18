Phân quyền, mở rộng dư địa phát triển nhà ở

Điều 12 Luật Thủ đô năm 2026 quy định các cơ chế đặc thù về đầu tư, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển nhà ở, tạo cơ sở để Hà Nội chủ động triển khai các chính sách phù hợp với nhu cầu thực tế. Không chỉ xác lập nguyên tắc phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ, Luật còn trao thêm thẩm quyền cho chính quyền thành phố trong xây dựng và triển khai chính sách nhà ở.

Theo đó, việc phát triển các khu đô thị, đô thị thông minh, đô thị đa chức năng, đa mục tiêu và khu nhà ở xã hội phải gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phù hợp với quy hoạch, bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Quá trình này cũng phải chú trọng bảo vệ di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan, không gian xanh và không gian mặt nước.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội HH5 Long Biên tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội đang được triển khai thi công.

Luật đồng thời yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước và doanh nghiệp; ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ, nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện môi trường sống và sinh kế cho người dân tại các khu vực cải tạo, chỉnh trang. Đặc biệt, các tổ chức, cộng đồng dân cư được ưu tiên, hỗ trợ trong việc tự đề xuất, tự thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Đáng chú ý, khoản 2 Điều 12 trao thẩm quyền cho HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở; ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà lưu trú và các loại hình nhà ở khác. Trong khi đó, UBND thành phố có thẩm quyền quyết định chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư để sử dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế; đồng thời quyết định các biện pháp tạo lập, quản lý, khai thác nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển Thủ đô.

Việc trao thêm thẩm quyền cho chính quyền thành phố tạo cơ sở để Hà Nội chủ động điều tiết nguồn cung, huy động nguồn lực xã hội và triển khai các chương trình phát triển nhà ở phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm dân cư.

Cụ thể hóa Điều 12 Luật Thủ đô năm 2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nghị quyết tập trung vào cơ chế đầu tư, phát triển và quản lý nhà ở cho thuê; chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, văn bản quy định việc sử dụng ngân sách thành phố để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ các dự án nhà ở theo quy hoạch.

Đối với các dự án nhà ở cho thuê, UBND thành phố được quyết định vị trí quy hoạch tại khu vực đô thị, nông thôn, khu vực định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, nơi tập trung đông dân cư, gần trung tâm hành chính hoặc trong các khu công nghiệp. Dự án phải dành tối thiểu 50% tổng số nhà ở để cho thuê, trong đó tối thiểu 70% số nhà ở cho thuê dành cho đối tượng chính sách. Chủ đầu tư còn được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho thuê và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án.

Mở rộng nguồn cung, bảo đảm khả năng tiếp cận nhà ở

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, các cơ chế được cụ thể hóa từ Luật Thủ đô năm 2026 tạo thêm cơ sở để Hà Nội huy động nguồn lực xã hội, phát triển đa dạng loại hình nhà ở, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

“Việc phát triển nhà ở cho thuê không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn tạo điều kiện thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách này sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và hướng tới phát triển đô thị Thủ đô bền vững”, TS. Nguyễn Văn Đính nhận định.

Tuy nhiên, theo ông, để các chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở phát huy hiệu quả, cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đồng thời xây dựng môi trường đầu tư ổn định, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê.

Luật sư Nguyễn Khánh Toàn.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Khánh Toàn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nhu cầu nhà ở của người dân Thủ đô hiện rất lớn, trong khi việc triển khai các dự án còn phụ thuộc vào nhiều khâu như quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và xây dựng hạ tầng.

Do đó, để các cơ chế, chính sách đi vào thực tiễn, Hà Nội cần quan tâm đồng thời đến chất lượng dự án, tính đồng bộ của hạ tầng và khả năng chi trả của người dân. Các dự án nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, cần được bố trí tại những khu vực có kết nối giao thông thuận tiện, gần nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu.

Đối với nhà ở cho thuê, cần có giải pháp bảo đảm quỹ nhà đến đúng nhóm đối tượng có nhu cầu, tránh tình trạng các chính sách ưu đãi không chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho người thuê. Với nhà ở xã hội, việc công khai thông tin dự án, điều kiện, đối tượng và quy trình xét duyệt cũng cần được chú trọng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách, hạn chế phát sinh tiêu cực.

Hà Nội phấn đấu cung ứng 25.000 - 27.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời phấn đấu đưa khoảng 25.000 - 27.000 căn đủ điều kiện cung ứng ra thị trường. Theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/7/2026 của UBND TP Hà Nội về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thành phố hiện có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư, với tổng quy mô dự kiến khoảng 132.000 căn hộ. Trong đó, 30 dự án đã khởi công xây dựng, quy mô khoảng 24.120 căn hộ. Để đẩy nhanh tiến độ, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án trong 6 tháng cuối năm 2026; phấn đấu có khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện huy động vốn và cung ứng khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường.