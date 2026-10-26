Luật Thủ đô (sửa đổi): Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, đồng thời giải quyết những điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, hạ tầng và thủ tục hành chính. Luật Thủ đô năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý, mở rộng quyền chủ động cho thành phố trong huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Sau hơn ba tháng triển khai, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới, tập trung tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trọng tâm là đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch, rà soát thủ tục đất đai, tăng cường phân cấp, phân quyền và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Với các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng kéo dài, thành phố hướng tới rà soát từng trường hợp, xác định rõ khó khăn để có phương án xử lý phù hợp, hạn chế lãng phí nguồn lực.

Những cơ chế mới cũng tạo điều kiện thúc đẩy các công trình hạ tầng quan trọng như cầu qua sông Hồng, đường vành đai, đường sắt đô thị, công trình chống ngập và nhà ở xã hội. Cùng với đầu tư công, Hà Nội tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh và rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục cho doanh nghiệp.