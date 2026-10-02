Luật Thủ đô phải tạo chuyển biến rõ hơn trong thực tế

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô đang có xu hướng tích cực hơn qua từng quý. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 vẫn đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực cao hơn trong quý IV, nhất là khai thác các dư địa lớn về đầu tư, xây dựng và các dự án ngoài ngân sách.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 10.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đang có xu hướng tốt dần lên. Đáng chú ý, quý III có mức tăng trưởng cao, cho thấy những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tác động tích cực từ các cơ chế, chính sách mới.

Tuy nhiên, kết quả hiện nay chưa bảo đảm chắc chắn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm. Vì vậy, thành phố không được chủ quan, cần tiếp tục nỗ lực trong quý IV và quyết tâm cao hơn để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đối với việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu đánh giá thực chất hiệu quả sau thời gian triển khai.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, một cơ chế, chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi giúp dự án triển khai nhanh hơn, huy động được nhiều nguồn lực hơn, đồng thời giảm thời gian và thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND thành phố dẫn chứng, với một số dự án lớn, cơ chế mới đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá xem các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố đã thực sự đi vào các dự án quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống thường ngày của người dân hay chưa.

“Luật Thủ đô phải thực sự đi sớm hơn, hiệu quả hơn, có tác động đến tất cả mọi người”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá việc thực thi các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô.

Tập trung các dư địa tăng trưởng trong quý IV

Về mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng xác định dư địa lớn của thành phố nằm ở lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Thời gian qua, thành phố đã tập trung chuẩn bị đầu tư, thực hiện phân cấp; trong những tháng cuối năm cần tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh triển khai các dự án để tạo động lực tăng trưởng.

Quang cảnh phiên họp

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, giải phóng mặt bằng dù chưa trực tiếp được tính vào tăng trưởng nhưng khi người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nguồn lực này sẽ được đưa trở lại nền kinh tế. Vì vậy, cần có phương pháp thống kê phù hợp để phản ánh đầy đủ tác động của hoạt động này.

Cùng với đó, giải ngân đầu tư công phải đi vào giá trị vật chất, nguyên vật liệu và khối lượng xây dựng thực tế. Đây là một trong những động lực quan trọng phục vụ tăng trưởng trong quý IV.

Đối với đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố cho biết Hà Nội đang có nguồn lực lớn từ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và các dự án đã chuẩn bị đầu tư. Nếu được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là động lực quan trọng đối với tăng trưởng ngành xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành bám sát Chỉ thị 17/CT-UBND, rà soát cụ thể các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành. Những ngành đã đạt yêu cầu tiếp tục duy trì; những ngành chưa đạt phải tăng cường giải pháp, bổ sung chỉ tiêu và nhiệm vụ cho những tháng còn lại.

Đồng thời, cơ quan thống kê phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các con số cụ thể, bảo đảm làm cơ sở giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý yêu cầu tính đúng, tính đủ, tính chính xác các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng. Theo ông, một số báo cáo mới phản ánh tổng mức đầu tư, trong khi tổng mức đầu tư chưa đồng nghĩa với giá trị tăng trưởng thực tế. Giá trị đầu tư phải được tính toán chi tiết trên cơ sở khối lượng, tài sản, vật chất thực sự đi vào nền kinh tế.

Do đó, trong quý IV, nhất là tại cấp xã, phường, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê để tính toán ngay từ đầu tháng, bảo đảm phản ánh đầy đủ giá trị đóng góp vào tăng trưởng, tránh tình trạng số liệu báo cáo của các ngành, địa phương thấp hơn số liệu thống kê thực tế.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm được Trung ương và thành phố quan tâm. Thành phố đã rà soát 341 dự án, trong đó gần 50 dự án đã được tháo gỡ, hoàn thiện các thủ tục cơ bản để tiếp tục triển khai. Khoảng 150 dự án đang được tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của thành phố. Đến hết tháng 10, những dự án không hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu sẽ được xem xét thu hồi. Đây là động thái nhằm xử lý các dự án chậm triển khai, đồng thời tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm trở lại triển khai thực tế, huy động nguồn lực cho phát triển.

Đối với các động lực tăng trưởng khác, nhất là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và các ngành thuộc lĩnh vực công thương, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát dư địa, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp có khả năng tạo thêm giá trị trong những tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng đây là mùa cao điểm, cần tiếp tục phát huy các sự kiện, lễ hội văn hóa quốc tế để thu hút khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Đối với nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND thành phố cho biết thành phố kỳ vọng lớn vào nhóm dự án này, song số lượng dự án tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn triển khai dự án.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị. Quy hoạch hướng tuyến cơ bản đã hoàn tất; vấn đề còn lại là cơ chế huy động vốn, hợp đồng và ứng vốn để nhà thầu triển khai. Thành phố sẽ đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng tại các xã, phường có tuyến đường sắt đô thị đi qua.