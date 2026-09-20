Luật Thủ đô năm 2026: Tạo động lực để kinh tế tư nhân bứt phá

Quy định này được kỳ vọng tạo thêm động lực mới để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Luật Thủ đô năm 2026 sẽ tiếp lực cho doanh nghiệp tư nhân tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Phúc

Thêm động lực để doanh nghiệp tư nhân phát triển

Thực hiện Điểm d Khoản 8 Điều 26 Luật Thủ đô năm 2026, ngày 15-6-2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, quy định đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm doanh nghiệp không có vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định.

Đồng thời quy định, doanh nghiệp phải có ngành, nghề kinh doanh chính thuộc các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế; logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời đáp ứng các điều kiện về mức đóng góp thuế, phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước, kết quả tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Về mặt bằng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp được hỗ trợ giảm tiền thuê, thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ. Trong đó, các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15-1-2026 của Chính phủ.

Về vay vốn, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện vay vốn của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo quy định sẽ được hưởng lãi suất vay ưu đãi từ Quỹ, bằng mức lãi suất tối thiểu do UBND thành phố Hà Nội ban hành. Chính sách này áp dụng đối với các khoản vay để đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới; thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tín dụng xuất khẩu, tín dụng theo chuỗi cung ứng; các dự án xanh, tuần hoàn và các dự án áp dụng khung tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Về phát triển thị trường quốc tế, doanh nghiệp được hỗ trợ 70% kinh phí tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn tại nước ngoài về thị trường quốc tế; kết nối với các doanh nghiệp lớn trên thế giới nhằm tiếp cận thị trường, nguồn vốn và công nghệ quốc tế, nhưng mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

Đồng thời, doanh nghiệp được hỗ trợ 70% kinh phí thuê địa điểm, thiết kế, dàn dựng gian hàng và vận chuyển sản phẩm trưng bày khi tham gia các hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại tại thị trường quốc tế, với mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/ doanh nghiệp/năm...

Doanh nghiệp tư nhân cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ảnh: Phúc Hoàng

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tuân thủ pháp luật hiệu quả

Cùng với các chính sách nêu trên, HĐND thành phố Hà Nội còn ban hành Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 quy định về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 quy định về việc điều chỉnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các nghị quyết đã quy định cụ thể về điều kiện, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong việc tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

Với nhiều năm làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Duy Lãm, Chủ tịch Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao các quy định về thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát… được quy định trong Luật Thủ đô năm 2026, cũng như các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa và đưa các chính sách này vào thực tiễn.

Theo luật sư Nguyễn Duy Lãm, Luật Thủ đô năm 2026 đã trao cho Thủ đô những quyền hạn lớn, trong đó có việc thiết lập các cơ chế, chính sách ưu đãi riêng cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên những khác biệt so với các địa phương khác. Để đưa Luật vào cuộc sống, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định cụ thể nhằm hiện thực hóa các chính sách ưu đãi của Luật, qua đó góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc mở rộng phạm vi hỗ trợ, mà còn phải bảo đảm doanh nghiệp có thể tiếp cận chính sách một cách thuận lợi, đồng thời được cung cấp những nội dung tư vấn thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, để cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 và triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố hiệu quả nhất, ông Nguyễn Duy Lãm cho rằng, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng hệ thống hỗ trợ tuân thủ pháp luật hiệu quả, đặc biệt chú trọng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa - chiếm khoảng 97-98% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn - để doanh nghiệp có thể nắm bắt và thụ hưởng kịp thời các chính sách ưu đãi.

Theo đó, thành phố có thể tiếp tục xây dựng Sổ tay pháp luật, ban hành các mẫu biểu, xây dựng nội dung hỏi - đáp pháp luật cụ thể, tăng cường tư vấn trực tiếp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, để tận dụng hiệu quả những không gian phát triển mới mà Hà Nội mở ra, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hấp thụ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của thành phố.

Việc cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ theo Luật Thủ đô năm 2026 đang mở thêm những điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân. Sự đồng hành của chính quyền cùng nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực của doanh nghiệp sẽ là nền tảng để các chính sách ưu đãi của Thủ đô phát huy hiệu quả, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.