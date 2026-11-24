Trao quyền chủ động, khơi thông nguồn lực đầu tư

Mỗi buổi sáng và cuối giờ chiều, tình trạng phương tiện ùn ứ tại các tuyến đường hướng tâm, nút giao lớn, khu vực cửa ngõ và những cây cầu kết nối nội đô với khu vực ngoại thành tiếp tục là nỗi ám ảnh của không ít người dân Hà Nội.

Lưu lượng phương tiện tăng nhanh, trong khi năng lực thông hành của nhiều tuyến đường chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tình trạng thi công kéo dài, rào chắn chiếm dụng mặt đường và những bất cập trong tổ chức giao thông càng tạo thêm áp lực.

Tính đến tháng 11/2026, Hà Nội đã xử lý được 44 trong tổng số 51 điểm thường xuyên ùn tắc được rà soát. Tuy nhiên, 7 điểm còn lại vẫn cần tiếp tục tập trung khắc phục. Điều này cho thấy, dù các giải pháp tổ chức giao thông, điều chỉnh phân luồng và xử lý vi phạm đã phát huy tác dụng, bài toán ùn tắc vẫn cần những giải pháp căn cơ hơn.

Giao thông Hà Nội chịu nhiều áp lực từ dân số, hạ tầng...

Thực tế, ùn tắc tại Hà Nội không đơn thuần xuất phát từ một vài tuyến đường quá tải mà liên quan đến nhiều vấn đề mang tính hệ thống: Hạ tầng giao thông phát triển chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, mạng lưới vận tải công cộng chưa đủ sức hấp dẫn, thiếu các điểm trung chuyển và bãi đỗ xe, trong khi phương tiện cá nhân vẫn là lựa chọn chủ yếu của phần lớn người dân.

Trong bối cảnh đó, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, được kỳ vọng tạo ra bước chuyển quan trọng về thể chế, giúp Hà Nội chủ động hơn trong giải quyết những điểm nghẽn kéo dài.

Đáng chú ý, Điều 13 của Luật trao cho HĐND TP thẩm quyền quyết định các chính sách về đầu tư, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật, công trình bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc; phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, đường sắt đô thị, xe buýt, nhà ga, bến xe và bãi đỗ xe đa chức năng.

Đặc biệt, thành phố có thể quy định chính sách hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm, áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông; đầu tư phát triển đường vành đai, trung tâm logistics và hệ thống giao thông công cộng kết nối với các địa phương trong vùng Thủ đô. Luật cũng tạo cơ sở để khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành giao thông vận tải.

Những quy định này có ý nghĩa quan trọng bởi Hà Nội không chỉ được bổ sung công cụ xử lý các vấn đề phát sinh mà còn có điều kiện chủ động hơn trong hoạch định chính sách, lựa chọn phương án đầu tư và huy động nguồn lực. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhiều dự án giao thông có quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao, thời gian triển khai kéo dài và phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn.

Việc cụ thể hóa các cơ chế của Luật Thủ đô cũng đang được thành phố triển khai thông qua những nghị quyết và kế hoạch cụ thể. Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương. Ngày 16/11/2026, UBND TP tiếp tục ban hành Kế hoạch số 444/KH-UBND để tổ chức triển khai nghị quyết này, hướng tới phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, xanh và bền vững.

Một trong những hướng đi quan trọng là phát triển đường sắt đô thị. Ngày 4/11/2026, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết số 101/2026/NQ-HĐND về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố. Nghị quyết tập trung vào 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14.

Điểm đáng chú ý là cơ chế triển khai các dự án theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, cùng những chính sách đặc thù về lựa chọn nhà thầu chiến lược, huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện. Đây được xem là những giải pháp nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông chiến lược.

Theo yêu cầu triển khai của UBND TP, các sở, ngành và đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị điều kiện về vốn, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật để thực hiện các dự án. Điều này cho thấy các cơ chế đặc thù đang từng bước được chuyển hóa thành nhiệm vụ cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở những quy định mang tính định hướng.

Hiệu quả của chính sách cần được đo bằng sự hài lòng của người dân

Tuy nhiên, đầu tư thêm đường sá, cầu vượt hay hầm chui dù cần thiết cũng khó giải quyết triệt để ùn tắc nếu không đi kèm thay đổi phương thức di chuyển. Một trong những nguyên nhân khiến giao thông Hà Nội chịu áp lực lớn là sự mất cân đối giữa tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân với khả năng đáp ứng của hệ thống vận tải công cộng.

Vì vậy, phát triển giao thông công cộng phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược giải quyết ùn tắc. Các tuyến đường sắt đô thị cần được kết nối đồng bộ với xe buýt, điểm trung chuyển, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông đi bộ. Người dân phải có thể tiếp cận nhà ga thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển và không phải thực hiện quá nhiều chặng trung chuyển bất tiện.

Cùng với đó, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) cần được triển khai đồng bộ. Theo mô hình này, khu vực quanh các nhà ga đường sắt được tổ chức phát triển gắn với nhà ở, thương mại, dịch vụ và các tiện ích thiết yếu. Người dân có thể tiếp cận các dịch vụ, nơi làm việc và không gian sinh hoạt thông qua hệ thống giao thông công cộng, giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân.

Người dân chỉ có thể giảm sử dụng phương tiện cá nhân khi xe buýt, đường sắt đô thị thực sự thuận tiện, đúng giờ, có khả năng kết nối và bảo đảm chi phí hợp lý.

Việc khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất đai tại các khu vực TOD cũng mở ra khả năng tạo thêm nguồn lực tái đầu tư cho hạ tầng. Đây là cách tiếp cận vừa phát triển giao thông, vừa khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, hạn chế tình trạng đô thị mở rộng nhưng phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện cá nhân.

Một vấn đề khác cần được tính toán thận trọng là lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm. Luật Thủ đô đã trao thẩm quyền cho thành phố quyết định chính sách này, nhưng việc triển khai phải gắn với năng lực đáp ứng của giao thông công cộng, điều kiện đi lại và đặc thù sinh hoạt của người dân từng khu vực.

Người dân chỉ có thể giảm sử dụng phương tiện cá nhân khi xe buýt, đường sắt đô thị thực sự thuận tiện, đúng giờ, có khả năng kết nối và bảo đảm chi phí hợp lý. Nếu thiếu những điều kiện này, việc hạn chế phương tiện có thể tạo thêm khó khăn cho hoạt động đi lại, học tập, sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh giải pháp hạ tầng, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông cũng cần được đẩy mạnh. Hệ thống camera, dữ liệu giao thông và các công cụ phân tích có thể hỗ trợ cơ quan chức năng nhận diện sớm nguy cơ ùn tắc, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, phân luồng từ xa và xử lý vi phạm. Việc kết nối dữ liệu giữa các lực lượng chức năng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, giảm tình trạng xử lý bị động khi ùn tắc đã xảy ra.

Có thể thấy, Luật Thủ đô năm 2026 đã mở ra hành lang pháp lý quan trọng để Hà Nội giải quyết những điểm nghẽn giao thông kéo dài. Tuy nhiên, cơ chế dù thông thoáng đến đâu cũng chỉ phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành công trình, dự án và giải pháp cụ thể. Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa tác động của công trường đến giao thông hiện hữu.

Đối với các điểm ùn tắc đang tồn tại, thành phố cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá thực chất hiệu quả sau xử lý, tránh tình trạng điểm nghẽn vừa được khắc phục lại phát sinh trở lại hoặc ùn tắc dịch chuyển sang khu vực lân cận.

Quan trọng hơn, hiệu quả của các chính sách cần được đo bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân: Thời gian đi lại được rút ngắn, khả năng tiếp cận giao thông công cộng được cải thiện, các tuyến đường và nút giao thông thoáng hơn. Khi người dân không còn phải thường xuyên đối mặt với cảnh ùn tắc trên hành trình đi làm, đưa đón con em hay tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, khi đó những cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô mới thực sự phát huy giá trị.