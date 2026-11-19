Tạo cơ chế liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

Hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của Thủ đô. Trong bối cảnh đó, giáo dục và đào tạo không chỉ thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhân lực mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Luật Thủ đô năm 2026 đã tạo thêm cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động đổi mới mô hình giáo dục, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo.

Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 16 Luật Thủ đô quy định UBND Thành phố có thẩm quyền quy định việc thực hiện liên kết giáo dục giữa cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, tư thục với cơ sở nước ngoài.

Quy định này mở ra cơ hội để các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội tăng cường hợp tác với đối tác nước ngoài, giúp học sinh tiếp cận chương trình, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập mang tính quốc tế ngay tại Thủ đô. Đây cũng là cơ hội để giáo viên trao đổi chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) và tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực khảo thí, đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế cho giáo viên và học sinh.

Không chỉ tạo điều kiện để các trường hợp tác với cơ sở giáo dục nước ngoài, Luật Thủ đô năm 2026 còn chú trọng hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo tiếp cận tri thức quốc tế.

Theo điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô, HĐND Thành phố có thẩm quyền quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục nước ngoài trong những lĩnh vực, ngành trọng điểm.

Điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ không chỉ tạo cơ hội học tập, nghiên cứu ở nước ngoài mà còn hướng tới những lĩnh vực, ngành trọng điểm, qua đó góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn của Thủ đô. Học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo tiên tiến; giáo viên, giảng viên được nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng giao lưu học thuật và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế.

Thu hút nhân tài, nâng tầm giáo dục Thủ đô

Cùng với mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển giáo dục chất lượng cao đòi hỏi Hà Nội phải xây dựng được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và giáo viên có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu mới.

Để cụ thể hóa định hướng thu hút, trọng dụng nhân tài, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội và tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh Thủ đô.

Đối tượng thu hút bao gồm nhà khoa học trẻ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành, nhà quản trị doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và những cá nhân có năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Các lĩnh vực ưu tiên có khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quy hoạch đô thị, quản trị công và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, phương thức thu hút được đa dạng hóa thông qua tuyển dụng và ký kết hợp đồng. Với hình thức hợp đồng, cơ quan sử dụng được chủ động đề xuất mức lương theo tháng, có thể lên tới 50 lần mức lương tối thiểu vùng I hoặc áp dụng phương thức thuê khoán công việc, sản phẩm theo quy định.

Chính sách đãi ngộ cũng được thiết kế theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm và kết quả công việc. Bên cạnh đó, các chính sách về nhà ở như bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ tiền thuê nhà và ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội cũng góp phần giúp người tài ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và cống hiến.

Việc Luật Thủ đô năm 2026 mở rộng thẩm quyền và tạo cơ sở cho các chính sách hỗ trợ mới là tiền đề quan trọng để giáo dục Hà Nội đẩy mạnh hội nhập. Khi các cơ chế này được cụ thể hóa và triển khai hiệu quả, học sinh, sinh viên Thủ đô sẽ có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phương pháp đào tạo tiên tiến, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước đưa giáo dục Thủ đô hội nhập sâu rộng với nền giáo dục quốc tế.