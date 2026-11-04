Luật Thủ đô 2026: Mở rộng an sinh, siết kỷ cương, cải cách hành chính vì người dân

Mở rộng chính sách y tế, giáo dục, an sinh

Ở lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, Điều 17 của Luật cho phép HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách đối với các chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế; triển khai khám sức khỏe, sàng lọc định kỳ miễn phí; đồng thời phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện, vận chuyển y tế, khám bệnh lưu động, từ xa và ứng dụng công nghệ số.

Luật Thủ đô 2026 mở rộng chính sách y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Ảnh: H. Ly

Thành phố đã bước đầu cụ thể hóa các quy định này bằng các nghị quyết về an sinh xã hội, đưa cơ chế pháp lý vào thực tiễn thông qua hoạt động khám sức khỏe và sàng lọc định kỳ cho người dân theo từng nhóm đối tượng. Cùng với y tế, khung khổ pháp lý mới tạo điều kiện mở rộng diện bao phủ, tăng mức thụ hưởng phúc lợi xã hội đa dạng và bền vững, ưu tiên các nhóm yếu thế, người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hoặc các trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp.

Song song đó, Điều 16 mở rộng thẩm quyền cho Hà Nội trong việc ban hành chính sách học bổng, khuyến khích và hỗ trợ người học, đội ngũ giảng viên, giáo viên tham gia học tập, nghiên cứu ở nước ngoài đối với các ngành trọng điểm. Thành phố cũng có quyền chủ động bổ sung nội dung chương trình giáo dục cho phù hợp với đặc thù địa phương, trên nguyên tắc bảo đảm toàn vẹn mục tiêu và nội dung chuẩn quốc gia.

Tái thiết đô thị gắn với chất lượng sống

Về quản trị, tái thiết không gian sống, Điều 12 đặt ra nguyên tắc cốt lõi là cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; trong đó, ưu tiên phương án tái định cư tại chỗ. Quy định này giải quyết trực tiếp vướng mắc tại các khu chung cư cũ và đô thị xuống cấp, gắn công tác cải tạo kiến trúc với đồng bộ hạ tầng, bảo vệ môi trường, bảo đảm sinh kế dài hạn cho người dân.

Đi liền với phát triển là các chế tài bảo đảm kỷ cương đô thị theo Điều 14, cho phép nâng mức xử phạt hành chính lên không quá hai lần mức phạt chung của Chính phủ trên 9 lĩnh vực trọng điểm, như: đất đai, xây dựng, an toàn thực phẩm, giao thông, phòng cháy chữa cháy, trật tự công cộng...

Chế tài ngừng cung ứng dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm nghiêm trọng cũng đã được HĐND thành phố cụ thể hóa. Dù vậy, mục tiêu của các biện pháp xử phạt nghiêm minh vẫn là kéo giảm vi phạm, ngăn chặn rủi ro cháy nổ và thiết lập trật tự kỷ cương bền vững.

Điều 12 Luật Thủ đô 2026 yêu cầu nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện môi trường sống và sinh kế của người dân. Ảnh: P. Hùng

Để bộ máy vận hành thông suốt và phục vụ tốt hơn, Điều 8 phân cấp cho chính quyền Thủ đô quyền chủ động điều chỉnh trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết công việc hành chính cho phù hợp với thực tiễn.

Việc điều chỉnh này mang tính nguyên tắc chặt chẽ: chỉ được cắt giảm, đơn giản hóa, ứng dụng số hóa, tuyệt đối không được tự ý đặt thêm hồ sơ, giấy phép con hay kéo dài thời gian thụ lý của tổ chức, cá nhân. Điển hình cho hướng tiếp cận này là việc thành phố ban hành quy định rút gọn thủ tục trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Giá trị của Luật Thủ đô năm 2026 vì vậy không dừng lại ở việc bổ sung thẩm quyền, mà nằm ở hiệu quả hiện thực hóa các chính sách vào đời sống. Việc trao quyền luôn đi đôi với trách nhiệm thực thi, phân bổ nguồn lực cân đối và năng lực phục vụ, nhằm bảo đảm mỗi quy định đặc thù đều trực tiếp mang lại giá trị thiết thực cho người dân Thủ đô.