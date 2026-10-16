Luật Thủ đô 2026: Hà Nội mạnh tay cắt giảm thủ tục, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Với cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội triển khai đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo hướng giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường khai thác dữ liệu số. Những thay đổi này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thuận lợi gia nhập thị trường và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh Thủ đô.

Rút ngắn thời gian giải quyết, giảm gánh nặng hồ sơ

Thực hiện điểm b khoản 2 Điều 8 Luật Thủ đô năm 2026, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND về điều chỉnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Nghị quyết hướng đến cắt giảm những yêu cầu giấy tờ không còn cần thiết, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc loại bỏ các thành phần hồ sơ mang tính hình thức hoặc trùng lặp với thông tin đã được số hóa, như điều lệ công ty, biên bản họp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, biên bản họp về thay đổi vốn điều lệ và báo cáo tài chính gần nhất.

Các nội dung này được áp dụng đối với 10 thủ tục hành chính. Theo đó, doanh nghiệp chủ động kê khai, lưu giữ tài liệu và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, thay vì phải nộp lại những giấy tờ không thực sự cần thiết trong từng thủ tục.

Luật Thủ đô năm 2026 tạo cơ chế giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Cùng với việc tinh giản hồ sơ, Hà Nội cắt giảm 7 loại biểu mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có thông báo về cơ quan thuế quản lý, giấy xác nhận tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh, thông báo giải thể doanh nghiệp. Những thông tin này đã được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp và các bên liên quan chủ động tra cứu.

Đáng chú ý, thời gian giải quyết nhiều thủ tục cũng được rút ngắn. Nhóm thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày, tương đương mức giảm khoảng 33%. Đối với thủ tục giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh, thời gian xử lý giảm từ 5 ngày xuống còn 4 ngày, tương đương 20% so với quy định được nêu trong tài liệu gốc.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, việc rà soát thủ tục xuất phát từ thực tiễn cho thấy nhiều loại giấy tờ có thông tin trùng lặp, đã được kê khai trong các biểu mẫu chính hoặc lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp lại các tài liệu như biên bản họp, báo cáo tài chính hay danh sách chủ nợ không chỉ làm tăng thời gian, chi phí thực hiện thủ tục mà còn tạo thêm áp lực xử lý cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, yêu cầu hồ sơ khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp khi thực hiện cùng một thủ tục còn có thể dẫn đến sự thiếu bình đẳng trong quá trình giải quyết.

Vì vậy, chuyển từ quản lý dựa trên hồ sơ giấy sang khai thác dữ liệu số được xem là giải pháp giúp giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bảo đảm trách nhiệm pháp lý

Không chỉ đơn thuần cắt giảm giấy tờ, Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND còn thể hiện sự thay đổi trong phương thức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Thay vì yêu cầu cung cấp nhiều tài liệu ngay từ đầu, cơ quan quản lý tăng cường khai thác dữ liệu đã có, đồng thời đề cao trách nhiệm tự kê khai và lưu giữ hồ sơ của doanh nghiệp.

Theo định hướng này, việc đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm lập, lưu giữ và xuất trình tài liệu khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra hậu kiểm. Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng phải bảo đảm cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời trên hệ thống, dù không còn phải phát hành một số văn bản giấy hoặc điện tử riêng lẻ.

Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân được đề cập trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW, theo nội dung tài liệu.

Việc rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp giúp các chủ thể kinh doanh sớm triển khai hoạt động, trong khi đơn giản hóa thủ tục giải thể và chấm dứt hoạt động tạo điều kiện giảm chi phí khi rút lui khỏi thị trường. Qua đó, chính sách không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động mà còn góp phần cải thiện quá trình gia nhập và rời khỏi thị trường.

Hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn

Đánh giá về việc triển khai Luật Thủ đô, luật sư Nguyễn Duy Lãm, Chủ tịch Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng để luật thực sự đi vào cuộc sống, Hà Nội cần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, đồng thời xây dựng hệ thống hỗ trợ tuân thủ pháp luật, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cắt giảm khoảng 30% thủ tục hành chính, thời gian và chi phí thực hiện, các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 tạo thêm dư địa để Hà Nội triển khai cải cách mạnh mẽ hơn.

Theo PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công, Luật Thủ đô năm 2026 trao cho thành phố nhiều điều kiện thuận lợi hơn để điều chỉnh trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa. Đây là cơ chế vừa mở rộng quyền chủ động cải cách, vừa hướng đến tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh số hóa, kết nối liên thông dữ liệu và tái sử dụng thông tin đã có, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ. Đồng thời, hiệu quả cải cách cần được đánh giá bằng những chỉ số cụ thể như thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực chất và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, cải cách thủ tục hành chính không chỉ nằm ở việc giảm số lượng giấy tờ mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức vận hành của bộ máy quản lý. Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, quy trình được rút gọn và trách nhiệm của các bên được xác định rõ ràng, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với những cơ chế mới từ Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội hướng tới xây dựng môi trường quản trị minh bạch, giảm chi phí xã hội và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.