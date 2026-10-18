Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) góp phần đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). (Nguồn: Quochoi.vn)

Trình bày Tờ trình trước Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, sau hơn 5 năm thực hiện, Luật Thỏa thuận quốc tế (TTQT) năm 2020 đã đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, huy động nguồn lực phục vụ phát triển của đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy một số quy định của Luật chưa theo kịp yêu cầu trong bối cảnh hiện nay.

Việc xây dựng Luật TTQT (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị khóa XIII về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, cũng như Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 24/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế, qua đó đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, dự án Luật cũng khắc phục các hạn chế, bất cập theo hướng mở rộng chủ thể ký kết, tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả thực thi Luật Thỏa thuận quốc tế.

Về nội dung cơ bản của dự thảo Luật, Luật TTQT (sửa đổi) gồm6 chương, 47 điều.

Dự thảo Luật hoàn thiện quy định về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Luật, theo đó, bổ sung các chủ thể ký kết TTQT bao gồm: các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân cấp xã ngoài khu vực biên giới. Dự thảo Luật cũng hoàn thiện các quy định về định nghĩa TTQT nhằm phân biệt rõ hơn giữa thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đơn giản hóa trình tự, thủ tục đề xuất, lấy ý kiến, quyết định ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và chấm dứt hiệu lực TTQT; quy định về trình tự, thủ tục rút gọn đối với các trường hợp có yêu cầu đối ngoại và cấp bách; quy định về vấn đề phân cấp, phân quyền mạnh mẽ nhằm đẩy nhanh thủ tục ký kết trên cơ sở có kiểm soát, quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại; bổ sung quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế bằng phương thức điện tử.

Đồng thời, dự thảo Luật tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước; quy định về quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu TTQT; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện TTQT sau khi ký, lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện.

Dự thảo cũng hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn lực ký kết và thực hiện; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan chủ quản trong việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế.

Về điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, các văn bản quy định chi tiết luật dự kiến bao gồm:

Nghị định quy định chi tiết việc hướng dẫn thi hành Luật.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế của các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân.

Công tác triển khai thi hành Luật sẽ chú trọng vào xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đúng thời hạn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.