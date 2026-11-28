Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thương mại, luật Cạnh tranh, luật QLNT, luật BV quyền lợi NTD (phần 4)
Tiếp nối chuỗi bản tin về Những điểm mới đáng chú ý của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật QLNT, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dưới đây là điểm mới nổi bật của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023
IV. NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2023 – UBND CẤP XÃ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN
4.1. Việc thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng phải được thực hiện với từng mục đích, từng phạm vi riêng biệt
Theo Luật Sửa Đổi, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có phương thức rõ ràng để người tiêu dùng chủ động lựa chọn, thể hiện sự đồng ý/không đồng ý đối với từng mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin. Việc chia sẻ, chuyển giao thông tin, rút lại sự đồng ý và trách nhiệm xử lý thông tin được thực hiện thống nhất với các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; không được buộc người tiêu dùng cung cấp thông tin không cần thiết cho giao dịch.
Quy định này ngăn chặn tình trạng gộp chung các điều khoản thu thập dữ liệu, bảo đảm quyền được thông tin và quyền lựa chọn thực chất của người tiêu dùng, qua đó tăng quyền tự quyết dữ liệu cho người tiêu dùng.
Theo đó, các doanh nghiệp, thương nhân, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh sàn thương mại hoặc cung cấp, mua bán hàng hoá trên không gian mạng cần đặc biệt lưu ý và cẩn trọng khi xây dựng, áp dụng các biểu mẫu, văn bản để giao kết với người tiêu dùng. Những trường hợp kết cấu dạng một biểu mẫu/văn bản liệt kê tất cả các mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin và yêu cầu người tiêu dùng chấp thuận hoặc từ chối chỉ bằng một nút/điều khoản chung và/hoặc chỉ cho phép người tiêu dùng sử dụng dịch vụ/mua hàng hoá khi chấp thuận tất cả nội dung đã liệt kê đều có thể được xem là vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
4.2. Phân cấp trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về địa phương
Hiện nay, công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tập trung tại cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trực thuộc Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công thương. Tuy nhiên, theo Luật Sửa Đổi, trách nhiệm này được phân cấp 1 phần về cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, cụ thể:
(i) UBND cấp tỉnh:
Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu hỗ trợ thương lượng của người tiêu dùng trong phạm vi từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên theo quy định;
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.
(ii) UBND cấp xã: Tiếp nhận lại các chức năng, nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn từ UBND cấp huyện trước đây, bao gồm nhưng không giới hạn:
Thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người tiêu dùng;
Kiểm tra việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại chợ, trung tâm thương mại và đối với cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi quản lý;
Tiếp nhận thông báo bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên;
Giải quyết yêu cầu hỗ trợ thương lượng trên địa bàn;
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền
Việc phân định nhiệm vụ theo cấp chính quyền nhằm tăng cường tính chủ động, trách nhiệm trong quản lý nhà nước, đồng thời rút ngắn đầu mối xử lý, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc tiếp cận và thực hiện quyền được hỗ trợ, bảo vệ.
Luật Sửa Đổi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2027.
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Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thuong-mai-luat-canh-tranh-luat-qlnt-luat-bv-quyen-loi-ntd-phan-4-120267.html