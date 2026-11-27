III. LUẬT SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017: BỎ NHIỀU LOẠI GIẤY PHÉP VÀ PHÂN QUYỀN CẤP PHÉP CHO ĐỊA PHƯƠNG

3.1. Loại bỏ nhiều loại giấy phép:

(i) Bỏ việc cấp phép gia công cho thương nhân nước ngoài đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Hiện nay, hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Luật Quản lý ngoại thương yêu cầu thương nhân chỉ được ký hợp đồng gia công sau khi đã được Bộ Công thương cấp phép. Tuy nhiên, Luật Sửa đổi đã bỏ nội dung này.

(ii) Chỉ duy trì việc cấp phép tạm nhập, tái xuất đối với hàng hoá thuộc diện bị cấm, bỏ toàn bộ việc cấp phép với những loại hàng hoá còn lại.

Luật Sửa Đổi quy định Thương nhân được tạm nhập, tái xuất hàng hóa để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất, thi công, thuê, mượn, trưng bày, tham gia hội chợ, triển lãm hoặc để sử dụng vì mục đích hợp pháp.

Đối với hàng hoá thuộc diện quản lý bằng các biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân phải xin cấp phép theo quy định. Đối với các hàng hoá khác (kể cả những hàng hoá thuộc diện quản lý bằng hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu) đều chỉ cần làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan mà không cần xin Giấy phép nữa.

3.2. Phân quyền hoạt động cấp phép nhiều lĩnh vực quản lý ngoại thương cho địa phương

Theo quy định hiện hành, Bộ Công thương là cơ quan có thẩm quyền quản lý và cấp phép đối với hầu hết các hoạt động ngoại thương trên lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra các nước, khu vực khác, trong 1 số trường hợp quan trọng ví dụ như hàng hoá thuộc diện cấm thì thẩm quyền cấp phép có thể là Thủ tướng. Tuy nhiên, Luật Sửa Đổi đã lược bỏ nhiều loại giấy phép, đồng thời, phân định nhiều thẩm quyền cấp phép về cho các UBND cấp tỉnh thực hiện, cụ thể:

(i) UBND tỉnh cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đã có quyết định tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng; hoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; y tế, sản xuất dược phẩm; bảo vệ quốc phòng, an ninh; tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài; nhập khẩu trở lại hàng hoá sản xuất trong nước đã xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật về thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có quy định khác.

(ii) UBND tỉnh thẩm tra, xác minh và cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với hàng hoá xuất khẩu, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương.

Đối với hàng hoá nhập khẩu, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối, thông qua cơ quan hải quan trực thuộc để kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá, và cấp C/O theo quy định cụ thể tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

(iii) UBND tỉnh cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu/nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu/nhập khẩu hoặc cấm kinh doanh:

Riêng đối với hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ (hiện đang do Thủ tướng cấp phép), Bộ Công Thương trực tiếp cấp Giấy phép quá cảnh trên cơ sở chấp thuận của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

(iv) UBND tỉnh cấp Giấy phép gia công cho thương nhân nước ngoài đối với hàng hoá thuộc diện bị cấm:

Theo đó, việc cấp Giấy phép gia công chỉ áp dụng đối với hàng hóa thuộc diện quản lý bằng các biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, cấm kinh doanh, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu để tiêu thụ ở nước ngoài. Và thẩm quyền cấp Giấy phép này được quy định về đầu mối là UBND cấp tỉnh thay vì Thủ tướng Chính phủ như hiện nay.

3.3. Bổ sung quy định về “khu vực hải quan riêng”

(i) Bổ sung tiêu chí kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan khi xác định "Khu vực hải quan riêng"

Theo Luật Sửa Đổi, khu vực hải quan riêng được xác định dựa trên 4 tiêu chí:

+ Là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam;

+ Được cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc được công nhận;

+ Đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan ; và

+ Có quan hệ xuất nhập khẩu.

(ii) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quyền xuất/nhập khẩu khẩu hàng hóa vào/từ khu vực hải quan riêng

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quyền:

+ Xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng.

+ Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam.

Luật Sửa Đổi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2027.

- Các giấy phép do các cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành trước ngày 01/7/2027 được tiếp tục thực hiện theo các nội dung và thời hạn hiệu lực của các giấy phép này. Giấy phép đã được cấp trước ngày 01/7/2027 mà thực hiện sửa đổi, bổ sung sau ngày 01/7/2027 thì thực hiện theo quy định mới.