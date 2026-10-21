Luật sư phân tích khía cạnh pháp lý vụ học sinh hành hung giáo viên ngay trong giờ học

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ việc nam sinh có hành vi hành hung giáo viên ngay trong giờ học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội), Luật sư Trần Đình Hà (Công ty Luật An Thái, tỉnh Hưng Yên) cho biết, cần căn cứ vào kết quả xác minh, độ tuổi của học sinh, tính chất, mức độ hành vi và hậu quả thực tế để xác định trách nhiệm pháp lý.

Trước hết, hành vi dùng tay đánh vào đầu giáo viên, tiếp tục đuổi theo khi giáo viên tìm cách rời khỏi vị trí nguy hiểm là hành vi có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe, thân thể của người khác. Nếu sự việc được xác minh đúng như những hình ảnh trong video thể hiện, đây không đơn thuần là hành vi vi phạm nội quy trường học mà còn có thể đặt ra vấn đề xử lý theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm hình sự, theo Bộ luật Hình sự hiện hành, người từ đủ 16 tuổi trở lên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nếu hành vi đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

"Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra trong những trường hợp luật định. Việc xác định có xử lý hình sự hay không phải căn cứ vào kết quả giám định thương tích, tính chất hành vi, các tình tiết liên quan và quy định pháp luật áp dụng tại thời điểm xảy ra vụ việc", Luật sư Hà nói.

Hình ảnh được cắt từ video ghi lại diễn biến sự việc.

Trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, theo ông Hà, học sinh vẫn có thể phải chịu các hình thức xử lý phù hợp theo quy định về kỷ luật học sinh và pháp luật có liên quan. Nếu hành vi gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản hoặc phát sinh những tổn thất hợp pháp khác, vấn đề bồi thường cũng cần được xem xét theo quy định của Bộ luật Dân sự, căn cứ vào độ tuổi của người gây thiệt hại và các điều kiện pháp lý cụ thể.

Ông Hà nhấn mạnh thêm, độ tuổi của học sinh có ý nghĩa quan trọng khi xác định trách nhiệm bồi thường. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại thì việc bồi thường về nguyên tắc được xem xét thông qua cha, mẹ, trừ những trường hợp luật quy định khác; người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải bồi thường bằng tài sản của mình, nếu không đủ thì cha, mẹ bồi thường phần còn thiếu theo quy định. Vì vậy, không thể mặc nhiên cho rằng mọi trường hợp học sinh hành hung giáo viên đều khiến phụ huynh phải chịu trách nhiệm giống nhau.

Bên cạnh việc làm rõ trách nhiệm của học sinh, cơ quan chức năng và nhà trường cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên bị xâm hại; xác minh đầy đủ diễn biến, nguyên nhân và những tình tiết liên quan. Việc xử lý cần nghiêm minh, đúng pháp luật, đồng thời chú trọng giáo dục, hỗ trợ tâm lý và phòng ngừa tái diễn, tránh công khai thông tin cá nhân của học sinh chưa thành niên khi chưa cần thiết.

Được biết, nam sinh có hành vi hành hung giáo viên ngay trong giờ học là L.H.V. (17 tuổi). Công an xã Nội Bài cho biết hiện nam sinh này đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi liên quan. Sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 19/10 trong thời gian học môn Toán. Hiện sức khỏe và tâm lý của nữ giáo viên bị hành hung đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp đã ổn định.