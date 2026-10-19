Luật sư phải có bằng cử nhân luật

Luật sư tập sự không thể trở thành thành viên của Liên đoàn luật sư, Đoàn luật sư

Góp ý vào Dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Bùi Xuân Hải tán thành việc bổ sung tiêu chuẩn đối với luật sư về bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực. Tuy nhiên, đại biểu không tán thành việc thay đổi yêu cầu về trình độ chuyên môn của luật sư.

Theo đại biểu, luật hiện hành đang yêu cầu luật sư phải có bằng cử nhân luật, nhưng Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) chấp nhận người có bằng thạc sĩ luật, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật cũng có thể trở thành luật sư. Từ thực tế, đại biểu cho rằng điều này không phù hợp, bởi chất lượng đào tạo thạc sĩ luật và tiến sĩ luật hiện nay chưa đáp ứng được chất lượng đối với người hành nghề luật sư.

Quang cảnh buổi thảo luận tại Tổ 3. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với quy định về tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư tại Điều 27 và Điều 30 của Dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu cho rằng quy định này quá mở rộng thành viên của Liên đoàn Luật sư, Đoàn luật sư. Theo đó, luật sư tập sự cũng có thể trở thành thành viên của hai tổ chức này. Điều này không hợp lý, bởi để trở thành luật sư tập sự chỉ cần tốt nghiệp khóa đào tạo về luật sư và đăng ký trở thành luật sư tập sự.

Cùng với đó, đoàn luật sư, công ty luật và luật sư đồng thời cũng có thể trở thành thành viên của Liên đoàn luật sư. Như vậy, thành viên của Liên đoàn bao gồm: cá nhân luật sư, tổ chức hành nghề luật sư (công ty luật), các đoàn luật sư các tỉnh và thậm chí còn các tổ chức khác. Quy định mở rộng, theo đại biểu là không phù hợp.

Đại biểu dẫn chứng, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Liên hiệp thanh niên chỉ dành cho thanh niên và phụ nữ, không thể cho các tổ chức của hội phụ nữ, hội thanh niên cũng trở thành thành viên của liên hiệp. Vì vậy, quy định như trong Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) không phù hợp với bản chất của một tổ chức xã hội nghề nghiệp của Liên đoàn luật sư và Đoàn luật sư.

Tăng cường vai trò quản lý đối với luật sư

Về vấn đề tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động nghề nghiệp của luật sư, đại biểu Bùi Xuân Hải cho biết, hiện nay nước ta có khoảng hơn 22.000 luật sư và hơn 6.000 các tổ chức hành nghề luật sư. Đại đa số các luật sư là những người tuân thủ, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải tuy nhiên cũng có một số luật sư là những nhân tố khá phức tạp. Bởi nhân sự của Đoàn luật sư và quyền hạn, nhiệm vụ của Đoàn luật sư chưa đủ mạnh để có thể xử lý, giải quyết được vấn đề này.

ĐBQH Bùi Xuân Hải (Hải Phòng) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Lâm Hiển

Chính vì vậy, đại biểu mong muốn trong dự án Luật Luật sư (sửa đổi) lần này phải tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước đối với luật sư. Theo đại biểu, trong luật nên khẳng định Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tư pháp thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về luật sư trong phạm vi toàn quốc và ở các địa phương sẽ giao cho Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện việc này.

Trong đó, quản lý ít nhất về vấn đề phê duyệt nhân sự được bầu vào ban chấp hành, ban thường vụ của Liên đoàn luật sư và vào Ban chủ nhiệm các Đoàn luật sư; phê duyệt về điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của đoàn; quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của những tổ chức này.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp nên có thêm quyền giám sát và yêu cầu các Đoàn luật sư xử lý kỷ luật hoặc xử lý đối với các hành vi của các luật sư và các Đoàn luật sư, các tổ chức công ty luật sư có vi phạm. Như vậy mới bảo đảm được một đội ngũ luật sư thực sự có chất lượng, nghiêm chỉnh và có tư duy bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật.