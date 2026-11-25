Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Luật sư (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN/NHÂN DÂN)

Luật Luật sư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, đánh dấu một bước thay đổi đáng chú ý trong cơ chế tuyển chọn, đào tạo và quản lý đội ngũ luật sư. Điểm nổi bật là việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư, thay cho cách thức chủ yếu kiểm tra kết quả tập sự như trước đây.

Theo đó, người muốn trở thành luật sư không chỉ cần có bằng cử nhân luật, hoàn thành khóa đào tạo nghề và thời gian tập sự theo quy định, mà còn phải đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia hoặc được Hội đồng tuyển chọn luật sư đánh giá đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong trường hợp được miễn tập sự.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn đối với người hành nghề được xác định không đơn thuần ở trình độ chuyên môn. Luật nhấn mạnh những yêu cầu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sự liêm chính, trung thực và tinh thần kiên quyết bảo vệ công lý.

Kỳ thi quốc gia vì thế không chỉ là một phép thử kiến thức, mà còn hướng đến đánh giá nhận thức pháp luật, đạo đức, ứng xử nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề của người dự tuyển. Quy trình trở thành luật sư được rút gọn từ 4 bước xuống còn 2 bước, vừa giảm bớt thủ tục, thời gian, chi phí, vừa đặt ra một chuẩn đầu vào thống nhất hơn.

Có thể thấy, thay đổi này xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư trong bối cảnh xã hội ngày càng đòi hỏi cao hơn đối với hoạt động bảo vệ công lý. Luật sư không đơn thuần là người cung cấp dịch vụ pháp lý hay đại diện cho quyền lợi của một khách hàng trong một vụ việc cụ thể. Họ còn là một chủ thể quan trọng trong quá trình bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và củng cố niềm tin của người dân vào công lý.

Một luật sư giỏi chuyên môn nhưng thiếu đạo đức, thiếu sự trung thực hoặc xem nhẹ trách nhiệm xã hội thì khó có thể thực hiện đầy đủ chức năng cao quý của nghề nghiệp này.

Bởi vậy, việc nâng chuẩn đầu vào là cần thiết. Tuy nhiên, một kỳ thi dù được tổ chức chặt chẽ đến đâu cũng chỉ có thể đánh giá năng lực của một người tại thời điểm dự tuyển. Còn để trở thành một luật sư thực sự có bản lĩnh, có trách nhiệm và giữ được phẩm chất nghề nghiệp, đó là quá trình lâu dài, được kiểm chứng bằng từng vụ việc, từng ứng xử và cả cách người luật sư đối diện với những áp lực, lợi ích trong suốt quá trình hành nghề.

Từ đây, một vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo là tính công bằng và sự nhất quán trong việc duy trì chuẩn mực nghề nghiệp. Khi người mới phải trải qua một kỳ thi quốc gia để chứng minh năng lực và tư cách hành nghề, thì những người đã được cấp chứng chỉ, đang hành nghề nhiều năm cũng không thể đứng ngoài yêu cầu tự hoàn thiện và chịu sự giám sát về chất lượng hoạt động nghề nghiệp.

Điều đó không có nghĩa phải áp dụng hồi tố một kỳ thi đầu vào đối với toàn bộ luật sư đang hành nghề, bởi mỗi thời kỳ có những quy định và điều kiện pháp lý khác nhau. Nhưng càng không thể hiểu rằng một khi đã được cấp chứng chỉ, được gia nhập Đoàn Luật sư và có Thẻ luật sư thì người hành nghề đương nhiên được bảo đảm về uy tín, đạo đức và năng lực trong suốt chặng đường còn lại.

Thực tế, uy tín của nghề luật sư không chỉ được tạo dựng từ những bản bào chữa sắc sảo, những lập luận pháp lý chặt chẽ hay số lượng vụ việc thành công. Nó còn được thể hiện qua thái độ tôn trọng sự thật khách quan, sự chuẩn mực trong phát ngôn, cách ứng xử với đồng nghiệp, khách hàng và các cơ quan tiến hành tố tụng.

Một luật sư có thể tranh luận quyết liệt, phản biện gay gắt để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng không thể lấy sự công kích, miệt thị, quy chụp hay những phát ngôn thiếu chuẩn mực làm phương thức hành nghề. Bảo vệ quyền lợi khách hàng không đồng nghĩa với việc được phép xem nhẹ danh dự của người khác; đấu tranh cho công lý càng không thể được thực hiện bằng những cách thức đi ngược lại tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nói cách khác, bản lĩnh nghề nghiệp nằm ở khả năng bảo vệ quan điểm bằng lập luận, chứng cứ và thái độ ứng xử có trách nhiệm. Một người mang danh luật sư nhưng thiếu sự kiềm chế, thiếu tôn trọng đồng nghiệp, thường xuyên sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực hoặc có hành vi làm tổn hại đến uy tín nghề nghiệp thì cần được các tổ chức có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh theo đúng quy định. Bởi mỗi hành vi thiếu chuẩn mực không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người hành nghề, mà còn có thể làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với cả đội ngũ luật sư.

Một khía cạnh khác cũng cần được quan tâm là tính minh bạch trong tổ chức kỳ thi quốc gia. Theo quy định mới, Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập, với thành phần gồm đại diện Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, chuyên gia và luật sư.

Đây là mô hình có sự tham gia của nhiều chủ thể, hướng đến bảo đảm tính khách quan, thống nhất trong đánh giá. Tuy nhiên, sự đa dạng về thành phần mới chỉ là điều kiện cần; chất lượng và tính liêm chính của từng thành viên mới là yếu tố quyết định.

Vậy luật sư được lựa chọn tham gia Hội đồng phải đáp ứng những tiêu chí cụ thể nào? Kinh nghiệm hành nghề, trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp và lịch sử tuân thủ quy tắc đạo đức sẽ được xem xét ra sao? Cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quá trình ra đề, chấm thi và công bố kết quả được thiết kế như thế nào? Đây không phải những câu hỏi mang tính hoài nghi, mà là những yêu cầu chính đáng để bảo đảm một kỳ thi có giá trị thực chất. Người được trao trọng trách đánh giá năng lực, đạo đức và tư cách của người khác trước hết phải đáp ứng những tiêu chuẩn tương xứng về chính năng lực, đạo đức và tư cách của mình.

Đặc biệt, cần tránh để kỳ thi quốc gia trở thành một thủ tục mang tính hình thức, nơi người dự thi chỉ tập trung học thuộc quy định pháp luật để vượt qua một vòng kiểm tra. Kiến thức có thể được đánh giá bằng đề thi, kỹ năng có thể được kiểm chứng qua tình huống thực hành, nhưng đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp cần được nhìn nhận bằng nhiều phương thức, trong đó phải chú trọng khả năng xử lý xung đột lợi ích, tôn trọng sự thật, bảo vệ bí mật khách hàng và ứng xử trước những tình huống nhạy cảm. Việc công khai tiêu chí đánh giá, quy trình tổ chức, cơ chế giám sát và giải quyết khiếu nại cũng là những yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin đối với người dự thi và xã hội.

Mặt khác, trách nhiệm nâng cao chất lượng đội ngũ không thể chỉ đặt lên vai cơ quan quản lý nhà nước hay Hội đồng tuyển chọn. Các Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, với vai trò tự quản nghề nghiệp, cần thực hiện nghiêm túc hơn việc giám sát, bồi dưỡng, đánh giá và xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Cần có cơ chế tiếp nhận, xác minh và giải quyết phản ánh của người dân, khách hàng; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn, đồng thời bảo vệ những luật sư hành nghề chân chính trước các hành vi cản trở, gây sức ép hoặc xâm phạm quyền hành nghề hợp pháp.

Việc đánh giá phải dựa trên hành vi, chứng cứ và quy trình khách quan, không thể biến thành công cụ gây áp lực đối với những luật sư có quan điểm phản biện hoặc thực hiện đúng chức năng bảo vệ thân chủ.

Suy cho cùng, giá trị của Luật Luật sư (sửa đổi) không chỉ nằm ở việc tạo ra một cánh cửa chặt chẽ hơn đối với người muốn bước vào nghề, mà còn ở khả năng hình thành một môi trường hành nghề có kỷ luật, liêm chính và trách nhiệm. Một kỳ thi quốc gia có thể chọn ra những người đủ điều kiện khởi đầu, nhưng chỉ có cơ chế giám sát hiệu quả, sự tự giác tu dưỡng và tinh thần thượng tôn pháp luật mới có thể giữ gìn chất lượng đội ngũ trong dài hạn.

Nghề luật sư gắn với công lý, mà công lý trước hết đòi hỏi sự công bằng, trung thực và liêm chính. Vì thế, không thể chỉ yêu cầu người mới chứng minh mình xứng đáng được hành nghề, mà những người đã và đang hành nghề cũng phải thường xuyên chứng minh rằng mình xứng đáng với danh xưng luật sư.

Bởi tấm bằng, chứng chỉ hay tấm Thẻ luật sư có thể xác nhận tư cách hành nghề theo quy định, nhưng uy tín và phẩm giá của người luật sư chỉ được khẳng định bằng chính năng lực, đạo đức và cách họ hành xử mỗi ngày.