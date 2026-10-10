Luật sư Hà Nội góp phần quan trọng giữ gìn kỷ cương pháp luật và bảo vệ công lý

Vững vàng chính trị, tinh thông chuyên môn

Tham dự sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 và Lễ Kỉ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam của Đoàn Luật sư TP Hà Nội có luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Công an TP Hà Nội, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố…

Đoàn luật TP Hà Nội long trọng Kỉ niệm 81 năm Ngày Truyền thống luật sư Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội Huỳnh Phương Nam cho biết, trong 81 năm qua, đặc biệt là 42 năm xây dựng và trưởng thành kể từ thành lập, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tự hào là tổ chức được thành lập sớm nhất cả nước. Và từ 16 thành viên ban đầu, đến nay giới luật sư của Thủ đô đã có hơn 6.700 luật sư.

Trong những năm qua, đội ngũ luật sư Thủ đô luôn tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động tố tụng, tư vấn pháp lý cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và sự nghiêm minh của công lý.

Luật sư Hà Nội cũng luôn chủ động đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số, hỗ trợ pháp lý cho kiều bào ta ở nước ngoài và xây dựng Đề án hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài tại Hà Nội.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, bước sang giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, dưới sư lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, UBND TP Hà Nội, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật Việt Nam và sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, Đoàn Luật sư TP Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Luật sư Huỳnh Phương Nam (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phát biểu tại Lễ kỉ niệm.

Trong đó, xây dựng đội ngũ luật sư Thủ đô đông đảo về số lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ công lý và phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp đến là đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại nhân dân, chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh pháp lý quốc tế, phục vụ hiệu quả cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô theo tinh thần Luật Thủ đô 2026 và các Nghị quyết của Trung ương. Và thêm nữa là phát huy trách nhiệm xã hội, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý, thiện nguyện vì cộng đồng…

“Nhìn lại chặng đường 81 năm qua, chúng ta càng thêm tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Tự hào về quá khứ, vững tin ở tương lai, toàn thể luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội tiếp tục đoàn kết, giữ vững ngọn lửa đam mê, nêu cao tinh thần phụng sự công lý, chung tay xây dựng gới luật sư Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh” – Luật sư Huỳnh Phương Nam nhấn mạnh.

Chất lượng luật sư ngày càng nâng cao

Báo cáo tại Hội nghị, luật sư Lê Trung Sơn (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, tháng 4 vừa qua, tổ chức nghề nghiệp xã hội này đã thực hiện thành công Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP Hà Nội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026 – 2031). Đoàn Luật sư TP Hà Nội bước vào năm 2026 cùng nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm; tích cực góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Đông đảo thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội dự sơ kết và Lễ kỉ niệm Ngày truyền thống.

Tính đến tháng 9-2026, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã có trên 6.700 luật sư và hơn 1.300 người tập sự hoạt động trong hơn 1.900 tổ chức hành nghề luật sư; hơn 220 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Chất lượng đội ngũ không ngừng được nâng cao với nhiều luật sư được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và khả năng hội nhập quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dịch vụ pháp lý đa dạng của người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2026, Đoàn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư. Về chương trình bồi dưỡng kỹ năng hành nghề luật sư, Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ luật sư Hà Nội đã chú trọng vào việc nâng cao đội ngũ giảng viên, chuyên gia như Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao… để có góc nhìn đa chiều hơn.

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng chú trọng công tác bồi dưỡng đạo đức, chính trị tư tưởng cho luật sư thành viên và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động.

Đặc biệt, Đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tham gia xây dựng pháp luật. Cụ thể là trong 9 tháng vừa qua, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã tham gia góp ý 18 dự thảo luật, trong đó có nhiều dự thảo quan trọng như: Chế định luật sư công, Luật Luật sư sửa đổi, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ người tiêu dùng… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng về lập pháp và hoàn thiện thể chế nhà nước.

Cũng theo Báo cáo, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được Đoàn Luật sư TP Hà Nội triển khai mạnh mẽ và hiệu quả. Tính đến tháng 9-2026, Đoàn đã tổ chức được 31 chương trình tuyên truyền về Luật Thủ đô, Luật Bầu cử, Luật An ninh mạng, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Đất đai… Công tác trợ giúp pháp lý và phân công án chỉ định tiếp tục được duy trì nghiêm túc.

Luật sư Lê Trung Sơn (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội) báo cáo sơ kết tại Hội nghị.

Đoàn cũng đã tổ chức được 12 phiên tòa giả định tại UBND các xã, phường trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là các phiên tòa giả định được tổ chức tại các trường học nhằm giúp thế hệ tương lai nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn ngừa tệ nạn xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngoài ra, Đoàn Luật sư TP Hà Nội còn phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật, hỗ trợ pháp lý (trực tiếp kết hợp trực tuyến) cho người Việt Nam ở Đài Loan, Nhật Bản…

Đối với các công tác khác, luật sư của Thủ đô cũng luôn chú trọng và tăng cường hoạt động… “Những kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ luật sư Hà Nội và sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, chính quyền thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam” – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội Lê Trung Sơn khẳng định.

Nhân Kỉ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945-10/10/2026), đội ngũ luật sư Hà Nội cũng bày tỏ quyết tâm sẽ luôn giữ vững vị thế là lực lượng nòng cốt trong hệ thống tư pháp, là chỗ dựa tin cậy của người dân và doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân luật sư được Đoàn Luật sư TP Hà Nội tặng thưởng bằng khen, giấy khen do có nhiều đóng góp trong quá trình hoạt động.

Giới luật sư cả nước nói chung và luật sư Hà Nội nói riêng cần xây dựng uy tín, niềm tin với Đảng, chính quyền, nhân dân và quan trọng hơn nữa là phải biết quan tâm tới các nhóm người yếu thế trong xã hội.

Có ý kiến cho rằng nghề luật sư phải biết phản biện các chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, cần phải biết, phải hiểu phản biện như thế nào cho đúng và phản biện để làm gì? Theo đó, khi hành nghề thấy chính sách pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn, chúng ta cần phải phản biện để bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý. Bởi nghề luật sư là độc lập và phải trung thực, khách quan. Một đất nước mà không có công lý, công lý bị bóp méo hoặc bị trà đạp thì đất nước đó không phát triển được. Quyền con người không được đảm bảo thì sẽ không có động lực phát triển và không có niềm tin của xã hội vào pháp luật, pháp chế. Do đó chúng ta cần phải phản biện trên tinh thần thấy cái đúng phải bảo vệ, thấy cái sai phải góp ý… Và phải biết phản biện thế nào để không bị hiểu nhầm là luật sư xúi giục thân chủ chống đối, chống phá chính quyền.

(Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam)