Luật sư Hà Hải làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM

Sáng 15.11, Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 của Đoàn luật sư TP.HCM công bố kết quả bầu Ban Chủ nhiệm mới gồm 11 thành viên, do luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, làm Chủ nhiệm. Đại hội cũng bầu Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật gồm 13 thành viên và 179 đại biểu chính thức, 30 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc sắp tới.

Toàn cảnh ại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 của Đoàn luật sư TP.HCM.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 14-15.11, với gần 400 đại biểu chính thức đại diện cho khoảng 11.000 luật sư thành viên. Đây là đại hội đầu tiên sau khi Đoàn luật sư TP.HCM, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương và Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất theo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 1.7.2025.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Về phía TP.HCM có ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Đoàn luật sư quy mô lớn nhất cả nước

Việc hợp nhất ba đoàn luật sư không chỉ làm thay đổi quy mô tổ chức mà còn đặt ra yêu cầu mới trong quản trị, điều hành và phát triển đội ngũ. Đoàn luật sư TP.HCM hiện có 10.263 luật sư, 2.465 tổ chức hành nghề luật sư cùng khoảng 6.000 người tập sự hành nghề. Với quy mô này, Đoàn trở thành tổ chức luật sư lớn nhất cả nước.

Phát biểu khai mạc đại hội, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Đoàn luật sư TP.HCM, nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc hợp nhất và trách nhiệm đặt ra đối với tổ chức nghề nghiệp trong giai đoạn mới.

“Chúng ta đã có một Đoàn Luật sư lớn hơn trong một TP.HCM lớn hơn. Điều này đặt ra cho Đại hội của chúng ta một vinh dự lớn hơn, kèm theo một trách nhiệm nặng nề hơn. Đó là phải thông qua được những phương hướng hoạt động mới cho hơn 10.000 luật sư chính thức và hơn 6000 luật sư tập sự, nghĩa là số luật sư trong hai năm tới sẽ tăng lên trên 16.000, và phải bầu ra được một Ban Chủ nhiệm trẻ trung, năng động, sáng tạo, liêm chính, chuyên nghiệp và có năng lực cao hơn để quản trị, điều hành Đoàn Luật sư TP.HCM, dưới sự lãnh đạo của một Đảng bộ có 14 chi bộ với hơn 300 đảng viên”.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại hội lần này còn mang ý nghĩa lịch sử đối với truyền thống của nghề luật sư tại Thành phố Sài Gòn - TP.HCM. Đây là cái nôi của nghề luật sư Việt Nam, ra đời từ thời Pháp thuộc. Kể từ Cách mạng Tháng Tám, nhiều luật sư Sài Gòn đã từ bỏ phú quý, vinh hoa để trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cho đến ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Nhiều luật sư từng chịu cảnh tù đày hoặc hy sinh trong chiến đấu, đồng thời có những đóng góp quan trọng trong công cuộc tái thiết đất nước, phát triển kinh tế và xây dựng nền tư pháp. Những tên tuổi tiêu biểu được nhắc đến gồm: Thái Văn Lung, Lê Đình Chi, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Văn Bạch, Trần Công Tường, Nguyễn Thành Vĩnh, Trịnh Đình Thảo, Bùi Thị Cẩm, Ngô Bá Thành và Trần Ngọc Liễng.

Nối tiếp truyền thống yêu nước, thương dân, từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đa số luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM vẫn duy trì tinh thần hỗ trợ, chia sẻ trong cuộc sống và hành nghề, cùng thực hiện vai trò, sứ mệnh được quy định tại Điều 3, Luật Luật sư.

Trong giai đoạn 2020-2026, số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư ngày càng tăng. Vai trò của luật sư trong bảo vệ công lý, công bằng xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, địa phương được đẩy mạnh.

Các luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM cũ, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương cũ, Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và Đoàn luật sư TP.HCM sau hợp nhất đã tham gia tố tụng, cung cấp dịch vụ pháp lý cho 16.818 vụ án hình sự; 15.053 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động và 210 vụ án hành chính. Đây là những con số cho thấy phạm vi hoạt động rộng lớn của đội ngũ luật sư, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng đa dạng về dịch vụ pháp lý trong đời sống xã hội.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt các đại biểu tại đại hội. Luật sư Hà Hải - Tân Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM (thứ 5 từ phài sang) cho biếtđể thực hiện các mục tiêu đề ra, đồng thời những nhiệm vụ được tổ chức Liên đoàn Luật sư Việt Nam, UBND TP.HCM, cho biết trước hết cần xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết trong đội ngũ luật sư; phát huy năng lực, sở trường, khơi dậy tinh thần cống hiến và trách nhiệm vì cộng đồng của từng luật sư...

Nhiệm kỳ mới trước yêu cầu nâng cao chất lượng hành nghề

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, luật sư Hà Hải cho biết Đoàn luật sư TP.HCM sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương cũng như giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong hoạt động hành nghề.

Một trong những nhiệm vụ được xác định là đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng thực chất, chuyên sâu, hướng đến xây dựng nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng ngang tầm khu vực. Đoàn cũng sẽ phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, nhất là những cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển thành phố.

Cùng với đó, chuyển đổi số được đặt ra như một hướng đi quan trọng trong quản trị và hoạt động của Đoàn. Việc hiện đại hóa phương thức điều hành, minh bạch thông tin và tạo môi trường kết nối thuận lợi, hiệu quả cho các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên sẽ được đẩy mạnh.

Đoàn luật sư TP.HCM cũng định hướng tăng cường các hoạt động phục vụ lợi ích công, lợi ích xã hội, đất nước và Thành phố; nâng cao trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư. Việc phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, hiệu quả là những mục tiêu được đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Ban chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Đánh giá về đội ngũ luật sư thành phố, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết Đoàn luật sư TP.HCM hiện có khoảng 11.000 luật sư trên tổng số 23.452 luật sư cả nước, chiếm hơn 1/3 lực lượng luật sư Việt Nam. Đội ngũ luật sư thành phố đã đóng góp tích cực vào việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân và xã hội.

Theo ông Đỗ Ngọc Thịnh, nhiệm kỳ mới đòi hỏi Đoàn luật sư TP.HCM phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng gánh vác nhiệm vụ chung. Mỗi luật sư cần gương mẫu chấp hành pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực cho sự phát triển nghề luật sư.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng nhấn mạnh việc khơi dậy niềm tự hào, tự trọng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của mỗi luật sư đối với khách hàng, cộng đồng, xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, phụng sự công lý, quan tâm đến các đối tượng yếu thế, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Luật sư cần đóng góp thiết thực vào quản trị và phát triển đô thị

Từ góc độ chính quyền thành phố, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ luật sư trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, góp ý và phản biện chính sách, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người dân cũng như thực hiện nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng. “Những đóng góp đó đã góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin của xã hội đối với pháp luật”, ông nói.

Theo ông Trần Văn Bảy, với gần 11.000 luật sư chính thức và gần 6.000 người tập sự hành nghề luật sư, Đoàn luật sư TP.HCM là đoàn lớn nhất cả nước, chiếm gần 45% số lượng luật sư của cả nước. Đây là nguồn lực trí tuệ, chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp lớn, có khả năng đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển thành phố.

Lãnh đạo UBND TP.HCM biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm lâm thời, các tổ chức hành nghề luật sư và toàn thể luật sư thành viên trong việc duy trì hoạt động, bảo đảm sự tiếp nối, từng bước củng cố tổ chức và giữ gìn đoàn kết trong quá trình hợp nhất.

Tuy nhiên, những hạn chế trong báo cáo tổng kết cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn. Chất lượng hành nghề luật sư chưa đồng đều. Năng lực chuyên môn, khả năng chuyên môn hóa và hội nhập quốc tế của một bộ phận tổ chức hành nghề luật sư, luật sư còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao hiệu quả tự quản chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển. Một số ít luật sư có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề, dẫn đến không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành luật sư...

“Đây là những vấn đề cần được đại hội tập trung thảo luận, xác định giải pháp cụ thể, có lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng để khắc phục cho bằng được trong nhiệm kỳ mới", ông Trần Văn Bảy đề nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, sau hợp nhất thành phố đang đứng trước cơ hội phát triển có ý nghĩa chiến lược. Không gian kinh tế của thành phố với các trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính, vùng công nghiệp, hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển mở ra nhiều cơ hội mới. Song song đó, quá trình phát triển cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản trị, hoàn thiện thể chế và bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Từ thưc tế đó, ông cho rằng đội ngũ luật sư không chỉ thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như tư vấn, phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Góp phần giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố..

Ông Trần Văn Bảy cho biết Luật Phát triển đô thị đã có hiệu lực từ ngày 1.10.2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố cũng đã ra mắt và đi vào hoạt động. Cả hai đặt ra yêu cầu mới về chất lượng thể chế và dịch vụ pháp lý. Năng lực cạnh tranh của thành phố gắn chặt với mức độ minh bạch, khả năng dự báo của môi trường pháp luật, sự an toàn của các giao dịch và hiệu quả giải quyết tranh chấp. Do đó, luật sư và Đoàn luật sư TP.HCM cần đóng góp thiết thực vào những lĩnh vực này.

Tặng quà lưu niệm cho Ban chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật Đoàn luật sư TP.HCM không tái cử.

Trên tinh thần đó, ông Trần Văn Bảy đề nghị đại hội tập trung thảo luận, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trước hết, Đoàn luật sư cần củng cố tổ chức sau hợp nhất, xây dựng một tổ chức đoàn kết, liêm chính và có năng lực tự quản thực chất. Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt; bảo đảm kế thừa, phát huy kinh nghiệm, truyền thống và thế mạnh của đội ngũ luật sư tại ba địa bàn trước đây. Việc xây dựng sự đoàn kết, gắn bó trong toàn Đoàn phải đi cùng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các luật sư thành viên.

Đoàn cũng cần chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức thượng tôn pháp luật, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp củng như giữ vững tính độc lập, trung thực, khách quan trong hoạt động luật sư. Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp phải đi đôi với trách nhiệm giám sát chất lượng dịch vụ pháp lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, quy tắc ứng xử nghề nghiệp.

Nhiệm vụ tiếp theo là nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ luật sư có điều kiện nhận diện những bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật, khó khăn trong quá trình thi hành cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh từ đời sống kinh tế -xã hội. Đây là nguồn thông tin, luận cứ quan trọng phục vụ quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật của thành phố và đất nước.

Ông Trần Văn Bảy đề nghị Đoàn luật sư chủ động tham gia quá trình triển khai Luật Phát triển đô thị, góp phần hình thành cơ sở pháp lý cho không gian phát triển mới của thành phố. Đồng thời, cần chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM...

Vai trò của luật sư trong cải cách tư pháp cũng cần tiếp tục được phát huy. Đoàn cần tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm quyền bào chữa, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng như trọng tài, hòa giải cần được khuyến khích phát triển. Hoạt động tư vấn pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần được đẩy mạnh để nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro trong quá trình hội nhập.

Một nhiệm vụ khác là đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đội ngũ luật sư trẻ. Đoàn luật sư cần xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên thống nhất sau hợp nhất, từng bước số hóa công tác quản lý, điều hành, đào tạo, bồi dưỡng và kết nối hoạt động chuyên môn. Việc chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong hành nghề luật sư cần đặt trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm bí mật thông tin khách hàng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đề cao trách nhiệm kiểm chứng, trách nhiệm nghề nghiệp.

Đồng thời, cần xây dựng chương trình phát triển luật sư trẻ, tạo điều kiện để lực lượng này được hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng hành nghề, tham gia hoạt động chuyên môn, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Phát huy trách nhiệm xã hội, truyền thống nhân văn và mở rộng khả năng tiếp cận công lý cũng là nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố đặt ra. Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý phục vụ đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế, Đoàn luật sư cần duy trì, mở rộng hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, trợ giúp pháp lý theo quy định và hỗ trợ cộng đồng. Các đối tượng cần được quan tâm gồm người lao động, người yếu thế, người dân tại địa bàn xa trung tâm và những nhóm gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ pháp lý. Đoàn cũng cần kịp thời hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và phát triển thành phố.

Cuối cùng, Đoàn luật sư cần xây dựng tầm nhìn dài hạn, có tính chiến lược. Ngay sau đại hội, Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hằng năm, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm, đơn vị và cá nhân phụ trách, gắn với tiêu chí đánh giá kết quả cụ thể.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục quan tâm, tăng cường phối hợp, đối thoại với Đoàn luật sư, kịp thời trao đổi, xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, tạo điều kiện để đội ngũ luật sư tham gia tư vấn, góp ý, phản biện chính sách pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Các thành viên Ban chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhiệm kỳ trước chụp hình lưu niệm.

* Trước đó. kết thúc ngày làm việc đầu tiên (14.11), đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra. Gần 400 đại biểu làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, dưới sự hiện diện, theo dõi và hướng dẫn của lãnh đạo các cơ quan thành phố, đã bầu Ban Chủ nhiệm mới gồm 11 thành viên, Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật gồm 13 thành viên và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng vào Ban Chủ nhiệm mới, đồng thời kỳ vọng Đoàn luật sư TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao cho một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước.

“Chúng ta tin tưởng rằng, Ban Chủ nhiệm mới trẻ trung hơn, năng động và sáng tạo hơn, sẽ đưa Đoàn Luật sư TP.HCM thân yêu của của chúng ta trở thành một một đoàn luật sư đầu tàu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao cho Thành phố chúng ta, một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, với nỗ lực tăng trưởng liên tục hai con số trong thập kỷ tới”, luật sư Trương Trọng Nghĩa nói.

Bài và ảnh: Trọng Dân