Luật sư Hà Hải đắc cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM

Ngày 15/11, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) bước sang ngày làm việc thứ hai và công bố kết quả bầu nhân sự chủ chốt. Luật sư, tiến sĩ Hà Hải được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ mới.

Luật sư Hà Hải - tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chủ nhiệm gồm 11 luật sư, Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật gồm 13 luật sư, cùng Đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IV.

Báo cáo tại đại hội cho biết, sau dấu mốc hợp nhất ba địa phương (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), Đoàn Luật sư TPHCM hiện là tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư có quy mô lớn nhất cả nước với gần 11.000 luật sư thành viên.

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ luật sư đã thực hiện hàng chục nghìn vụ án hình sự, dân sự, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Đặc biệt, năm 2025, tổng doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư đạt hơn 3.255 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Đại hội đại biểu lần 1 - Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm lấy thành viên, nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm, Đoàn Luật sư TPHCM định hướng tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực pháp lý đạt chuẩn quốc tế, và sẵn sàng nguồn lực phục vụ chiến lược phát triển siêu đô thị cũng như trung tâm tài chính quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, tân Chủ nhiệm - luật sư, tiến sĩ Hà Hải cam kết Ban Chủ nhiệm khóa mới sẽ xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. "Chúng tôi nguyện nỗ lực hết mình để xây dựng hình ảnh người luật sư Thành phố 'Bản lĩnh – Nhân văn – Chuyên nghiệp – Hội nhập', làm cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời phụng sự tốt nhất cho cộng đồng và sự phát triển phồn vinh của Thành phố", tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhấn mạnh.