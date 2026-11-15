Luật sư Hà Hải đắc cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới

Ngày 15/11, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bế mạc, đánh dấu bước chuyển mình lớn về quy mô tổ chức, tập hợp hơn 10.260 luật sư chính thức và khoảng 6.000 người tập sự, cùng 2.465 tổ chức hành nghề luật sư trên toàn địa bàn TP sau khi sáp nhập các địa phương.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 thành viên, trong đó, Luật sư Hà Hải (nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP) đắc cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội trong hai ngày từ 14-15/11 có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng; Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ảnh: TG)

Theo văn kiện Đại hội, sau khi sáp nhập ba Đoàn luật sư, Đoàn Luật sư TP đã mở rộng về cơ cấu, có hơn 10.260 luật sư chính thức và khoảng 6.000 người tập sự, có sức mạnh cộng hưởng thực chất, thống nhất trong quản trị và đồng thuận trong hành động dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm đầu tiên sau hợp nhất. Đoàn Luật sư TP cũng đã chuyển dịch trọng tâm sang nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và ứng dụng công nghệ số (AI) để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế và kinh tế số tại TP, song song với việc giữ vững kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, Đoàn Luật sư TP cũng đã phát huy trí tuệ của giới luật sư để chủ động tham gia tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý cùng chính quyền TP, đẩy mạnh phản biện chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như chính đội ngũ luật sư khi hành nghề.

. Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bế mạc, đánh dấu bước chuyển mình lớn về quy mô tổ chức, dưới sự lèo lái của Luật sư Hà Hải - Chủ nhiệm Đoàn... (Ảnh: TG)

Đại hội đã ghi nhận vai trò nòng cốt của Đoàn Luật sư TP - tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy mô lớn nhất cả nước. Trong giai đoạn phát triển mới của TP sau sáp nhập, các đại biểu nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Luật sư TP là cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành nghề, mọi luật sư tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, giữ vững bản lĩnh chính trị. Đồng thời tham gia tích cực, thực chất hơn vào công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và trợ giúp pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cần chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư khi hành nghề, kịp thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tham gia tố tụng, đồng thời tạo môi trường bồi dưỡng chuyên môn thiết thực cho đội ngũ luật sư trẻ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy cũng khẳng định những đóng góp thiết thực của giới luật sư đối với sự ổn định xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Lãnh đạo TP kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn Luật sư TP nhanh chóng ổn định, phát huy sức mạnh hợp lực sau sáp nhập để đồng hành cùng chính quyền TP trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, thúc đẩy các dự án hạ tầng, kinh tế trọng điểm và Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy khẳng định những đóng góp thiết thực của giới luật sư đối với sự ổn định xã hội...(Ảnh: TG)

Ông Trần Văn Bảy cũng cho biết, TP cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng quyền hành nghề hợp pháp và phát huy trí tuệ của đội ngũ luật sư trong công tác tư vấn chính sách công.

Tại Đại hội, tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Hải đã thay mặt Ban Chủ nhiệm mới khẳng định quyết tâm kế thừa truyền thống đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm của các thế hệ đi trước. Ban Chủ nhiệm sẽ tập trung hiện đại hóa và số hóa công tác quản trị, điều hành của Đoàn nhằm phục vụ hiệu quả cho quy mô hơn 16.000 luật sư và người tập sự trên toàn địa bàn mở rộng. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm mới sẽ quyết tâm xây dựng đội ngũ luật sư TP vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP và cộng đồng doanh nghiệp.