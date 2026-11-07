Luật sư đề nghị xem xét trả lại 'xe sang' và tiền, vàng cho bố mẹ Mr Pips

Tại vụ án, bị cáo Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam) và bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) cùng bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền”. Quá trình thẩm vấn, song thân của Mr Pips đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời cam kết sẽ dùng tải sản của bản thân hỗ trợ Phó Đức Nam khắc phục hậu quả.

Trong phần luận tội các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát (VKS) khẳng định, bị cáo Phó Đức Thắng là bố của Phó Đức Nam, biết tiền do Nam phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, mẹ Mr Pips xin lỗi bị hại và cam kết giúp con trai khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) đã cùng với chồng sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có cùng với hơn 40 tỷ đồng (là tiền của vợ chồng bị cáo Liễu) thanh toán tiền mua hai căn hộ ở 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ ngày 11-4 đến 10-5-2024, tuy biết nguồn gốc tiền do Mr Pips phạm tội nhưng bị cáo Liễu dùng tài khoản ngân hàng nhận hơn 121 tỷ đồng do con trai và chồng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng là tiền do Phó Đức Nam phạm tội mà có. Sau đó, bị cáo Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.

Khi biết Mr Pips bị Cơ quan công an khởi tố, bắt giữ, bị cáo Liễu rút tiền và mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ. Đại diện VKS xác định, hành vi của bố mẹ Phó Đức Nam đã phạm tội “Rửa tiền”.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, bị cáo Thắng biết con trai có các hành vi sai phạm nhưng không lấy đó khuyên răn mà có hành vi tiếp tay khi đứng tên nhiều tài sản phạm tội của Mr Pips.

Khi bị phát hiện, hai bị cáo nhanh chóng tẩu tán tài sản, làm khó khăn trong công tác điều tra, thu hồi tài sản. Tuy nhiên, trong vụ án, các bị cáo đều là thành viên trong một gia đình, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp trong công tác, do đó có thể xem xét để giảm một phần hình phạt.

VKS cũng đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) lần lượt tuyên phạt bị cáo Phó Đức Thắng và bị cáo Lê Thị Liễu cùng mức án từ 6 – 7 năm tù với tội danh bị truy tố.

Bào chữa cho bố mẹ Mr Pips, luật sư mong HĐXX xem xét đến nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội cũng như nhận thức, ý thức chủ quan của bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu trong quá trình thực hiện hành vi trước thời điểm Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo luật sư, ngay sau khi xảy ra sự việc, khi đến làm việc và được Cơ quan điều tra (CQĐT) thông báo về hành vi phạm tội của con trai, vợ chồng bị cáo Thắng đã chủ động khai báo, nộp lại toàn bộ tài sản liên quan đến hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền đã được CQĐT thu hồi, hậu quả của hành vi không còn.

Bào chữa cho hai thân chủ, luật sư cũng nhắc đến tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu như: cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng.

Ngoài ra, quá trình làm việc, công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM), bị cáo Thắng có nhiều bằng khen, giấy khen. Quá trình công tác, làm việc tại Trung tâm y tế Vietsovpetro (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro), bị cáo Liễu cũng tích cực công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua.

Luật sư của song thân Phó Đức Nam cũng đề nghị HĐXX cho hủy bỏ tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản đã bị CQĐT tạm dừng giao dịch và trả lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các bất động sản đã thu giữ cho bị cáo Thắng, Liễu.

Đối với tài sản là tiền, vàng, xe ô tô, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, tuyên trả lại các tài sản này cho bị cáo Thắng. Các tài sản mà luật sư nhắc đến là hơn 40,8 tỷ đồng, tiền trong các tài khoản của vợ chồng bị cáo Thắng; 34 miếng vàng SJC mỗi miếng 1 lượng; xe ô tô Lexus RX450H giá 5 tỷ đồng đang bị thu giữ.